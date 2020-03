À la télévision ce samedi 28 mars

La crise des coronavirus a peut-être mis fin aux événements sportifs à travers le monde, mais il y aura toujours des jeux et des combats classiques à regarder samedi si vous vous ennuyez à la maison.

Lors de ce qui aurait dû être le week-end d’ouverture de la saison régulière de la MLB 2020, ESPN organise un marathon de performances de pitch légendaires, avec quatre matchs de 20 retraits au bâton. Si vous êtes un fan de tennis, vous pouvez passer toute votre journée à regarder les plus grands de Rafael Nadal et Roger Federer s’affronter dans certaines de leurs plus grandes confrontations. Pour les fans de combats, trois matchs à la carte de l’UFC avec des cartes récentes seront rejoués à partir de 20h00. ET sur ESPN.

Voici le récapitulatif complet des sports à la télévision ce samedi.

12 h 00 ET, ESPN – Mariners contre Red Sox (1986)

Roger Clemens, premier match de 20 retraits au bâton

14h00. ET, ESPN – Astros contre Cubs (1998)

Match de 20 coups sûrs de Kerry Wood

16h00. ET, ESPN – Reds contre Diamondbacks (2001)

Match de 20 retraits au bâton de Randy Johnson

18 h 00 ET, ESPN – Tigres contre nationaux (2016)

Le jeu de 20 coups sûrs de Max Scherzer

13h00. ET, ESPN News – Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao

14h00. ET, NBC – Match play WGC-Dell Technologies 2019

Tiger Woods contre Rory McIlroy; Justin Rose contre Kevin Na; Francesco Molinari contre Paul Casey; et Matt Kuchar contre Tyrrell Hatton

Toute la journée, ESPN 2 – Roger Federer contre le marathon Rafael Nadal

20:00. ET, ESPN – Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk, UFC 248

21h00. ET, ESPN – Tony Ferguson contre Cowboy Cerrone, UFC 238

22h00. ET, ESPN – Khabib Nurmagomedov contre Dustin Poirier, UFC 242

Sports mécaniques:

16h00. ET, IndyCar.com et Twitch – IndyCar iRacing Challenge à Watkins Glen

.