À l’intérieur de Dean Ambrose quittant la WWE et redevenant Jon Moxley dans AEW pour suivre Chris Jericho et laisser Vince McMahon derrière

Sur le papier, Dean Ambrose a eu une belle carrière à la WWE.

À l’œil non averti, on pourrait penser qu’une superstar serait heureuse d’être placée dans une écurie héritière comme The Shield, jouissant d’un règne en tant que champion de la WWE et affrontant Brock Lesnar à WrestleMania.

Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns composent The Shield

Mais ce n’est que sur papier. Il y avait bien plus dans l’expérience d’Ambrose à la WWE que cela.

Alors, comment Ambrose a-t-il quitté la WWE après huit ans en 2019 et est parti pour AEW, leur rival le plus récent et le plus viable en 20 ans?

Il ne s’est pas contenté de partir, il est également revenu à un ancien nom de Jon Moxley. Et c’est à l’origine de cette histoire – sur le circuit indépendant entre 2004 et 2011.

Moxley, originaire de l’Ohio, a commencé à lutter pour la promotion locale Heartland Wrestling Association en 2004 à l’âge de 18 ans. Il aurait des matchs sombres à la WWE et au Ring of Honor en seulement quelques années et il s’est fait un nom dans Dragon Gate avec le matchs hardcore qu’il mettait.

En conjonction avec ce qu’il faisait à l’intérieur du ring, il se faisait un nom pour ce qu’il pouvait faire en dehors de lui aussi. Ses promotions – qui sont facilement accessibles sur YouTube – étaient parmi les plus captivantes de l’entreprise à l’époque et ont vraiment fait connaître son nom.

En fait, alors qu’il était dans FCW – le territoire alors en développement de la WWE – en 2012, il est même allé jusqu’à trouver Mick Foley en public et l’a appelé pour un match hardcore, une offre que Foley a non seulement déclinée, mais a critiqué Moxley pour avoir tenté de capitaliser sur son nom aussi.

Après avoir passé environ 18 mois à s’entraîner, il a finalement rejoint la WWE en 2011 et a fait ses débuts dans le cadre de The Shield aux côtés de Seth Rollins et Roman Reigns. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Cependant, une fois que The Shield s’est séparé et que le personnage de Dean Ambrose a fini avec les fans, Moxley a eu ses propres idées qu’il voulait réaliser.

Malheureusement, dans la structure d’écriture créative multicouche de la WWE, il s’est retrouvé à la merci d’idées totalement contraires à ce qu’il envisageait pour son personnage.

Lors d’une apparition en podcast avec Chris Jericho, Moxley a déclaré que lui et le propriétaire de la WWE, Vince McMahon, n’avaient tout simplement pas réussi à se connecter de manière créative. “Pour une raison quelconque, nous sommes comme Mentos et Diet Coke”, a déclaré Moxley. “Moi et Vince ensemble, nous créons juste cette explosion de bêtises loufoques que je déteste.”

Moxley a développé les frustrations créatives en parlant à Chris Van Vliet peu de temps après avoir signé avec AEW.

Plus précisément, Moxley a fait référence à la scène où McMahon lui avait fait vacciner un médecin parce que son personnage pensait que la ville dans laquelle il se trouvait était malade.

Réseau WWE

Dean Ambrose a été vacciné à la WWE quand il a su qu’il devait partir

Oui, c’était aussi stupide que cela puisse paraître. Il est entré dans l’histoire comme l’un des pires sketchs de mémoire récente et Moxley a dit que c’était alors qu’il savait qu’il ne pourrait plus travailler avec la WWE – et d’ailleurs Vince McMahon – plus.

«J’en ai parlé ad nauseam, mais c’est juste arrivé au point comme les trucs que j’ai décrits dans l’interview de Jéricho comme ‘oh maintenant tu vas sortir dans un costume Hazmat’ j’étais comme ‘ça ne peut pas être réel ! Suis-je sur une émission de télé-réalité? Est-ce la nouvelle émission de téléréalité du réseau WWE? Vince dit-il vraiment ces mots? Dirige-t-il réellement une entreprise d’un milliard de dollars? C’est une blague!'”

De plus, pendant la même période, McMahon voulait que Moxley parle du diagnostic de leucémie de Roman Reigns, quelque chose que Moxley avait pris très fort personnellement dans la vie réelle.

Ce n’était pas tellement que McMahon voulait qu’il en parle, mais ce qu’il voulait qu’un talon Ambrose dise.

“C’est la pire ligne”, a déclaré Moxley à Jericho. “Je ne vais même pas le dire sur [this podcast], c’est à quel point c’était mauvais. C’était une chose où quelqu’un aurait dû être renvoyé – peut-être moi. Ils pourraient avoir perdu des sponsors. “

Roman Reigns et Dean Ambrose étaient les meilleurs amis de la WWE

AEW est né le 1er janvier 2019. Le contrat d’Ambrose a pris fin le 30 avril. Le premier spectacle d’AEW, Double or Nothing, a eu lieu le 25 mai, où Moxley a fait ses débuts.

Tout semble avoir parfaitement expiré, n’est-ce pas? En réalité, ce n’était qu’un avantage que AEW a commencé. Moxley savait qu’il voulait quitter la WWE des mois avant la création d’AEW, malgré ce que de nombreux fans pensent. L’ancien bouclier était en train de fuir quand son contrat a expiré en avril, quoi qu’il arrive.

“Mon départ de la WWE existe en dehors de cela”, a déclaré Moxley. «Que AEW existe ou non, je quittais toujours la WWE. C’était bien de savoir que le catch se débrouillait si bien en dehors de la WWE, mais même si ce n’était pas le cas, je serais quand même parti. S’il n’y avait pas d’autres promotions pour lesquelles travailler dans le monde, j’aurais tout de même quitté la WWE.

«S’il n’y avait pas d’autres lutteurs, j’aurais juste commencé ma propre promotion, commencé ma propre école d’entraînement et entraîné mes propres adversaires. J’aurais re-semé l’entreprise de lutte à partir de zéro si je le devais. Mais le timing est tellement fou. »

Alors qu’une nouvelle entreprise comme AEW voudrait attraper un énorme talent comme Moxley, le propriétaire Tony Khan a révélé que c’était Moxley lui-même qui l’avait contacté dès qu’il était légalement en mesure de le faire.

@RyanLoco

Jon Moxley sur ses débuts AEW où il est maintenant champion

«Dès qu’il est sorti de son [WWE] traiter et voulait parler aux gens, il est venu vers moi et j’étais vraiment excité de lui parler quand il a pu parler. Je suis très excité qu’il soit en dehors de l’alignement », a déclaré Khan après Double or Nothing.

Bien que le contact n’ait pas été complètement établi sur le dos de Moxley. Il a eu des conversations avec Cody Rhodes alors que son contrat avançait.

Khan était assez intelligent pour s’entourer de The Elite – Cody Rhodes, The Young Bucks et Kenny Omega – lors de la création de sa toute nouvelle entreprise de lutte.

Ces hommes, et une poignée d’autres, avaient totalement revitalisé la scène indépendante en Amérique et amené avec eux une suite appréciable. Cela a donné à AEW une puissance d’étoile instantanée, des connexions et une base vocale de fans.

Cette connexion avec Rhodes est quelque chose qui a parlé à Moxley lors de l’exploration de ce qu’il faut faire ensuite.

«Il y a un an, nous avons eu une conversation par téléphone et [Cody] a déclaré: «Revenons à la lutte professionnelle. Lutte professionnelle sur laquelle vous avez grandi! Pas de merde, pas de divertissement sportif, pas de merde en conserve scriptée. Lutte pro! ” Dit Moxley. “Je vous le dis, ça marche! C’est comme du mac’n cheese, c’est toujours bon, ça marche toujours et nous l’avons ramené.

AEW

Jon Moxley et Cody Rhodes avaient tous deux l’habitude de lutter pour la WWE, mais sont nés de nouveau dans AEW

«Pour moi, il s’agit enfin d’être la meilleure version de moi-même. Avoir la liberté créative de proposer une idée et de la faire. On va avoir ça dans AEW. Depuis la première fois que je leur ai parlé – j’ai toujours été ami avec Cody, j’ai toujours vibré avec lui. “

Comme le note Moxley, Rhodes a souffert de ses propres frustrations au sein de la WWE. Il a été coincé avec le personnage de Stardust pendant ce qui semblait être une éternité lorsqu’il a finalement décidé qu’il avait suffisamment souffert et a demandé sa libération en 2016.

“Cody est un peu comme moi où nous sommes avant tout des fans de catch. Comme quand il était Stardust et qu’il peignait, il serait dans les vestiaires et il aurait son petit iPad et il mettrait sur le réseau WWE et mettrait juste de vieux WCW ou autre. Nous toujours, moi et lui, nous asseyions là et regardions toute cette lutte et en parlions parce que nous adorons la lutte. Nous pensons à la lutte de manière très similaire.

“C’est comme tout ce qu’il a dit dès le début, c’est comme” Yo – jouez votre musique à votre façon “. Vous savez, il a vécu beaucoup de choses pareilles lors de sa sortie de la WWE. Vous savez, quand je lui parle de la mienne, il a dit: «J’ai vécu la même chose que la dépression que vous traversez, où vous êtes coincé dans quelque chose que vous ne voulez pas être, comme là où nous partageons cette expérience. Moi et lui sommes les deux faces d’une même médaille à bien des égards. J’ai vécu beaucoup des mêmes expériences, mais nous les avons vécues à différents moments dans un ordre différent. »

Jon Moxley est le visage d’AEW en ce moment

Pour de nombreux anciens employés de la WWE chez AEW aujourd’hui – et en particulier Moxley – il s’agit de pouvoir être créatif et de s’exprimer d’une manière que le paysage ultra-strict de la WWE ne pourrait jamais les laisser faire.

“S’il y a une chose que je veux faire [now], Je veux prouver que votre processus créatif – le processus créatif de la WWE, c’est nul “, a déclaré Moxley à Jericho. “Ça ne marche pas. C’est absolument terrible. … Cela tue l’entreprise et je pense que Vince est le problème. Pas tellement Vince, mais Vince et quelle que soit la structure qu’il a commencé à construire autour de lui. »

À la fin du mois dernier, Moxley est devenu le champion du monde AEW. Il est le deuxième homme à détenir le championnat et l’homme dont il l’a capturé? Jéricho.

Environ neuf mois après avoir parlé de leur désir de «jouer leur propre musique» – ils ont tous deux pu le faire et aider AEW à grandir dans le processus.

Si nous voulons être poétiques, Dean Ambrose devait mourir pour que le vrai Jon Moxley puisse se lever. Ça a été la meilleure chose pour Jonathan Good et pour la lutte.

