À l’intérieur de la vraie histoire de la façon dont Brock Lesnar a été choisi pour briser la séquence WrestleMania de The Undertaker

En ce qui concerne la lutte professionnelle, il n’y avait pas beaucoup plus de sacré que la séquence invaincue de The Undertaker à WrestleMania.

Commençant par une victoire sur Jimmy «Superfly» Snuka, une légende au cours de l’hiver de sa carrière, à WrestleMania 7, The Undertaker est resté invaincu pendant plus de deux décennies au plus grand joyau de la lutte.

La séquence de 21-0 de Undertaker à WrestleMania transcende le sport

Il est devenu une attraction en soi qui a défié de nombreuses conventions antérieures en lutte. Il ne s’agissait pas de titres. C’était si simple – qui peut briser la séquence invaincue de The Undertaker?

À WrestleMania 13, Jim Ross a finalement reconnu la course et il a commencé à prendre sa propre vie. Avant longtemps, des noms comme Randy Orton – selon son surnom de Legend Killer – voulaient affronter le Deadman juste pour revendiquer le cuir chevelu de la séquence.

Ce n’est que trois fois que le Phenom s’est disputé un titre mondial lors de sa série de 21-0 au box-office. Il a détrôné Edge, Batista et Psycho Sid, mais le faible taux de conversion des matchs pour le titre ne sert qu’à mettre en évidence ce qu’était seul l’Undertaker de WrestleMania.

Alors, pourquoi Vince McMahon a-t-il décidé que Brock Lesnar bat The Undertaker à WrestleMania 30?

C’était la conclusion la plus choquante d’un match depuis le Screwjob de Montréal en 1997. Toute l’arène de la Nouvelle-Orléans est restée silencieuse sous le choc alors que l’avocat de Lesnar, Paul Heyman, célébrait avec incrédulité.

Paul Heyman a parfaitement joué son rôle de spectateur stupéfait dans la victoire de Lesnar

C’était une scène surréaliste. Quelque chose presque jamais vu dans la lutte – la foule étourdie dans un silence. Quelque chose a mal tourné? C’était ça le plan? Undertaker aurait-il dû se retirer? Personne ne savait. Tant de questions.

Selon le journaliste Dave Meltzer, McMahon a appelé à la dernière minute, le jour de WrestleMania 30 alors qu’il pensait que la carrière d’Undertaker touchait à sa fin. Il était peu probable qu’il ait plus de WrestleMania, du moins dans l’esprit du président.

“Vince McMahon partait de l’hypothèse que c’était le dernier hourra de Undertaker, et il pouvait gagner ou perdre”, a expliqué Meltzer. «McMahon a choisi l’idée qu’il valait mieux perdre en sortant… Une personne proche de la situation a déclaré que McMahon avait convaincu Undertaker de le faire.

“Un autre, qui le saurait également, l’a décrit comme McMahon appelant et Undertaker acceptant et qu’il n’était pas incité à faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire. Ce n’était pas son appel d’origine, mais il y était et n’a jamais protesté. »

Undertaker et Brock Lesnar ont eu une grande rivalité marche / arrêt à la WWE

Il y a eu des rumeurs depuis que Lesnar n’était pas vraiment fan de l’idée. Il voulait perdre contre The Undertaker et était bouleversé par les conséquences qui ont vu The Deadman devoir légitimement aller à l’hôpital en raison d’une grave commotion cérébrale.

Le principal problème avec la justification de McMahon est que The Undertaker ne serait pas fait. Il lutte encore de temps en temps aujourd’hui et a un match avec AJ Styles à WrestleMania 36.

Une chose est sûre dans tout cela, c’est que la perte aurait été l’appel de McMahon.

Lorsque Stone Cold Steve Austin a demandé à son ancien ennemi sur un podcast du WWE Network de la décision, McMahon a insisté pour que Undertaker veuille redonner et Lesnar avait le plus de sens sur la liste en tant que bienfaiteur.

“Personne ne veut redonner à l’entreprise plus que l’Undertaker, plus que Mark Callaway”, a commencé McMahon. «Il savait qu’il était important de redonner à l’entreprise. Il savait qu’il arrive un moment où il est temps de le faire.

“Alors pourquoi pas [WrestleMania 30]?

«Quand vous considérez, en regardant en bas de la ligne lorsque vous regardez la liste des talents, avec qui d’autre Undertaker pourrait-il éventuellement travailler et à ce moment-là, donner en retour de la plus grande manière possible pour les aider à devenir la plus grande star possible?

«Quand vous regardez la liste, qui d’autre ce sera? Personne sur la liste, potentiellement. Et l’année suivante, l’année suivante – c’était le moment. La seule personne dont le temps était là à ce moment-là, que Mark pensait «D’accord, c’est ça» – c’était Brock. J’ai pris la décision », a déclaré McMahon.

Depuis le retour de Lesnar dans l’entreprise en 2012, Heyman a été fortement impliqué dans tous ses scénarios, à la fois à l’écran et en coulisses.

Un autre homme qu’il a dirigé à la WWE est CM Punk et à WrestleMania 29, il s’est battu puis est tombé contre l’Undertaker. Cependant, Heyman a révélé plus tard qu’il avait poussé Punk à vaincre ‘Taker dans le but de l’empêcher de quitter l’entreprise.

«En fait, je l’ai présenté pour Punk parce que je pensais que c’était la seule chose qui empêcherait Punk de quitter éventuellement la WWE. Même avant ce match, il avait hâte de sortir. Je pensais que s’ils (donnaient à Punk) cette victoire, il devait rester un peu et en profiter. Cette idée ne s’est jamais concrétisée. Alors bien sûr, les étoiles étaient juste alignées pour que ce soit Brock. »

De nombreux fans pensent que CM Punk était le dernier grand match de WrestleMania d’Undertaker

McMahon n’a pas suivi les conseils de Heyman et Punk aurait quitté l’entreprise moins d’un an plus tard après le Royal Rumble 2014.

Depuis la rupture de «The Streak», Lesnar a été l’un des artistes les plus dominants de l’industrie.

Il ne fait aucun doute que la société a utilisé sa victoire comme plate-forme pour de plus grandes choses, mais de nombreux fans – et Randy Orton d’ailleurs – ont l’impression que ce n’était pas la bonne décision.

«Je pense que« Taker et «Mania vont de pair. Il est regrettable qu’il ait récupéré une perte il y a quelques années, je pense que c’était faux et je pense que tout le monde serait d’accord avec moi, à l’exception peut-être de Paul Heyman et de Brock Lesnar », a déclaré Orton à Yahoo Sports.

“Je ne crois pas que cette perte ait terni sa carrière, je déteste juste que sa séquence soit ternie.”

Il a été dit dans le passé que Mark Henry avait été lancé pour briser la séquence de The Undertaker avant que Vince McMahon ne prenne froid et que Taker lui-même aimait l’idée de perdre contre Randy Orton en 2005 à WrestleMania 21.

L’Undertaker a battu Randy Orton à WrestleMania en 2005

Aucune de ces idées ne s’est concrétisée et son record est passé à 21 victoires consécutives stupéfiantes avant la victoire choc de Lesnar.

Avant le match, Undertaker pouvait être trouvé à 1-50 avec certains bookmakers. Voilà à quel point une victoire de Lesnar était longue.

Heyman, lors d’une tournée avec Inside the Ropes en 2016, a émis l’hypothèse que Lesnar s’est lancé lui-même dans les affaires ce soir-là et a forcé Undertaker à perdre en le battant si fort. Il suggère que Lesnar est allé à l’encontre du script et bien que ce ne soit pas totalement hors de question, c’est très, très peu probable aussi.

C’est plus Heyman étant Heyman. Être un showman sur scène. Mais The Undertaker étant The Undertaker sur la plus grande scène d’entre eux, tous ont créé un tirage unique que nous ne reverrons peut-être jamais.

.