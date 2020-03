À quelle heure commence Duke vs UNC, comment regarder

Duke et la Caroline du Nord ont livré le match de basket-ball universitaire le plus fou de la saison lors de leur premier match de rivalité de l’année, et les Blue Devils ont converti deux jeux miraculeux pour gagner sur la route en prolongation. Duke sera l’hôte des Tar Heels samedi au Cameron Indoor Stadium, et nous pourrions être dans un autre classique de Tobacco Road

Duke entre dans le match en tant que favori à 11,5 points, via BetMGM, mais la Caroline du Nord a remporté ses trois derniers matchs, éliminant NC State, Syracuse et Wake Forest. Duke, quant à lui, a perdu trois de ses cinq derniers matchs pour se classer au 12e rang du pays.

La Caroline du Nord à Duke commencera à 18 h 00. ET sur ESPN.

Vous pouvez diffuser le jeu en ligne via l’application ESPN ou via WatchESPN.

.