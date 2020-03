À quelle heure commence le FanShield 500 2020 à Phoenix?

La saison des NASCAR Cup Series se poursuivra dimanche au Phoenix Raceway, où Kevin Harvick tentera de remporter sa 10e Cup Cup Series sur la piste. Harvick a le plus de victoires en Cup Cup à Phoenix de tous les pilotes de l’histoire avec neuf, cinq de plus que le prochain pilote le plus proche (Jimmie Johnson).

Harvick a raté de peu la pole position lors de la séance de qualification de samedi et prendra le départ derrière le pilote Hendrick Motorsports Chase Elliott. À quelle heure devez-vous vous connecter?

Le FanShield 500 2020 commencera à 15h30. ET sur FOX.

Vous pouvez diffuser la course en ligne via Fox Sports Go, ou écouter une émission de radio via MRN.

Vous pouvez voir la programmation complète de départ de la course de dimanche en cliquant ci-dessous.

