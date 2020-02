À quelle heure commence le jeu?

Le match de football le plus attendu de l’année est enfin arrivé. Dimanche à Miami, le joueur par excellence de la NFL 2018, Patrick Mahomes, et son attaque des Chiefs avec un score élevé affronteront la défense tant vantée des 49ers dans un affrontement pour les âges.

L’entraîneur des vétérans Chiefs Andy Reid cherche sa première victoire au Super Bowl après 21 ans en tant qu’entraîneur-chef, tandis que l’entraîneur des 49ers de 40 ans, Kyle Shanahan, tente de réaliser un redressement de franchise remarquable et de remporter un championnat du monde après avoir remporté seulement quatre matchs en 2018 .

Les Chiefs ont atteint le Super Bowl après avoir réalisé des retours remarquables à la fois dans la ronde de division et dans le match de championnat de l’AFC, alors que Mahomes a renversé des déficits à deux chiffres dans les deux matchs et a prouvé que les Chiefs ne peuvent jamais être comptés hors d’un match. Le numéro un 49ers, quant à lui, a dominé les deux matchs éliminatoires de la NFC grâce à une défense étouffante qui est en pleine santé et un jeu de course imparable dirigé par Raheem Mostert, qui s’est précipité pour quatre touchés dans le match de championnat NFC.

Alors, quelle heure devriez-vous écouter?

Le Super Bowl 54 commencera à 18 h 30. ET sur FOX.

Vous pouvez diffuser le jeu gratuitement en ligne via FoxSports.com ou via l’application Fox Sports si vous créez un profil. Vous pouvez accéder à l’application Fox Sports via un appareil Roku, Apple TV, Amazon Fire TV ou Chromecast. Vous pouvez également diffuser le jeu via fuboTV.

Le commentateur Joe Buck sera sur l’appel aux côtés de Troy Aikman.

Le spectacle de mi-temps comprendra des performances de Shakira et Jennifer Lopez.

.