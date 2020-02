A quelle heure commence Tyson Fury vs. Deontay Wilder?

Les superstars des poids lourds Deontay Wilder et Tyson Fury entreront sur le ring samedi soir pour le deuxième chapitre de leur rivalité, qui a produit un tirage palpitant en 2018. Wilder mettra son titre de poids lourd WBC en jeu, ainsi que les titres vacants linéaires et The Ring lourds sera également en jeu.

Wilder (42-0-1) et Fury (29-0-1) ont pesé vendredi soir, et les deux combattants ont pris un poids considérable depuis leur première rencontre. Fury a fait pencher la balance à 273 livres et a dépassé Wilder de 42 livres. Wilder, à 231 ans, est le plus lourd de sa carrière.

Les deux combattants croient qu’ils sont en bien meilleur état pour leur revanche qu’en 2018. Wilder s’est cassé l’avant-bras lors de la préparation du premier combat et a été dans un plâtre pendant plusieurs semaines, ce qui, selon lui, a considérablement perturbé son timing. Fury, quant à lui, s’entraîne à Las Vegas depuis 10 semaines et a averti qu’il n’avait jamais eu de meilleur camp d’entraînement.

Quel combattant l’emportera samedi soir? Nous avons hâte de le découvrir. Voici comment regarder Fury contre Wilder II.

La carte principale Fury vs. Wilder II, qui comprend quatre combats, commencera à 21h00. ET sur ESPN +. L’événement principal commencera probablement après 23 h 00. ET.

Pour regarder le combat, vous devez vous abonner à ESPN + et acheter le paiement à la séance. Le prix autonome est de 79,99 $.

Voici la carte principale complète du spectacle de samedi:

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis

Charles Martin contre Gerald Washington

Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima

Tyson Fury contre Deontay Wilder

.