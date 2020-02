A quelle heure commence Wilder vs Fury?

A quelle heure commence le combat Wilder vs Fury?

Deontay Wilder et Tyson Fury devraient s’affronter le samedi 22 février. Le combat aura lieu au MGM Grand à Las Vegas, Nevada.

Ce combat est une revanche du classique instantané que ces deux hommes ont mis en place en 2018. Il a fallu deux ans pour les récupérer tous les deux pour un deuxième tour, mais le jour est enfin venu.

L’opinion d’un juge controversé a laissé un mauvais goût dans la bouche des fans de combat partout, donc l’espoir est que cette fois-ci le match sera définitivement résolu.

Bien que de nombreux combats soient prévus sur la carte, le seul événement que les fans attendent avec impatience est l’événement principal.

Officiellement, il n’y a pas d’heure fixe pour le coup d’envoi de l’événement principal. Cela dit, il est probable que cela commence au plus tôt à 20 h 00 PT et, de façon réaliste, il commencera probablement plus près de 20 h 45 PT.

On m’a dit vers 11 h 45

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 23 février 2020

Toute personne intéressée à commander ce combat devra débourser 80 $ pour le faire.

Il sera diffusé sur ESPN +.

En route vers la grande épreuve de force, Wilder figure parmi les favoris de -125. La ligne de pensée populaire est que si Wilder gagne, ce sera par KO. Si Fury l’emporte, ce sera comme le résultat d’une décision.

Wilder entre dans celui-ci avec un dossier de 42-0-1. Fury, quant à lui, détient un dossier de 29-0-1. Entre eux, ces deux hommes ont enregistré 61 KO combinés au cours de leur carrière.

Qui sortira finalement victorieux? Nous ne sommes qu’à quelques heures de le découvrir une fois pour toutes.

