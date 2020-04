À quoi ressemblera le repêchage de la NFL 2020 «entièrement virtuel»?

Le repêchage de la NFL 2020 devait se tenir à Las Vegas, mais les plans ont changé.

En raison de l’épidémie de coronavirus, la NFL n’est pas en mesure de tenir l’événement dans un cadre public. Le repêchage de la NFL 2020 se déroulera toujours du 23 au 25 avril et sera cependant télévisé en prime time. Ça va juste être très différent.

Au lieu de cela, la NFL devrait organiser un projet «entièrement virtuel» avec chaque directeur général et entraîneur opérant à partir de leur propre domicile.

Comment le repêchage de la NFL 2020 fonctionnera-t-il?

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré dans une note de service publiée le 6 avril que tout le personnel du club devra travailler séparément pendant le repêchage.

“Les clubs ont été invités à se préparer à mener le projet de 2020 entièrement en dehors de leurs installations et dans un format entièrement virtuel, avec le personnel du club dans des endroits séparés et capable de communiquer entre eux et avec le siège de Draft par téléphone ou Internet.”

Le 24 mars, Goodell a ordonné que les installations du club soient fermées à tout le monde, à l’exception du personnel médical, de sécurité et technologique. Cela restera en place au moins pendant le week-end de draft, forçant la NFL à être encore plus créative sur la façon dont elle annonce les choix.

Tout cela ne signifie pas de «salle de guerre» avec une salle de conférence géante remplie de scouts, d’entraîneurs et de cadres. Cela pourrait rendre les échanges de choix plus difficiles à négocier, bien que la NFL envisage probablement d’accorder du temps supplémentaire aux équipes pour élaborer les détails.

À quoi ressemblera la diffusion télévisée du jour du projet?

Les détails seront triés, mais le scénario probable est que l’ensemble du repêchage de cette année ressemblera à peu près à ce qu’il fait habituellement pendant le jour 3. À ce stade, il n’y a plus de joueurs attendant dans une salle verte pour serrer la main de Goodell et tenir le coup un tout nouveau maillot. Il s’agit principalement d’un panel de studio discutant des sélections au fur et à mesure des coupures pour annoncer les sélections.

Il y aura toujours des joueurs qui réagiront de chez eux comme d’habitude, mais pas avec une foule de famille et d’amis qui les entourent.

Lors d’une conférence téléphonique, l’exécutif de la NFL, Peter O’Reilly, a déclaré que le projet du mois prochain se concentrera sur une bonne modélisation des rôles, avec les équipes et au domicile des joueurs: pas plus de 10 personnes dans chaque pièce, tout le monde à plus de 6 pieds, bonne hygiène des mains, n’importe qui avec fièvre ou maladie des voies respiratoires supérieures à l’écart.

– Tom Pelissero (@TomPelissero) 31 mars 2020

Attendez-vous à entendre Mel Kiper et Todd McShay d’ESPN débattre de la valeur des choix de repêchage, même s’ils le font dans le confort de leur propre maison au lieu d’un bureau entouré de fans. Il est probable qu’ils seront également rejoints par des personnalités du NFL Network. Selon Peter King de NBC, les deux réseaux combineront probablement leurs forces pour une diffusion conjointe.

King dit également que l’émission ressemblera à un téléthon qui vise à collecter des fonds pour combattre Covid-19.

La ligue se rapproche des plans visant à intégrer un élément de collecte de fonds dans les trois jours de la télédiffusion, avec des joueurs célèbres et d’anciens joueurs et entraîneurs exhortant les téléspectateurs à faire un don à des causes liées au coronavirus. Le fait de collecter un certain nombre de millions pour les prestataires de soins de santé, les équipements de protection individuelle ou les causes locales ou les chômeurs à cause de la pandémie pourrait – pourrait, je le souligne – faire du week-end un événement positif dans une mer de terribles nouvelles en Amérique.

Le repêchage de la NFL doit-il même être un grand spectacle?

Et bien non.

Le tout a toujours été quelque chose qui pourrait se produire lors d’une conférence téléphonique, si nécessaire. Même au cours d’une année typique, chaque équipe prend ses décisions provisoires à partir de sa propre installation de toute façon. Goodell annonçant les choix sur une scène géante devant une grande foule n’est qu’un moyen de commercialiser l’événement.

Il était une fois, le projet a eu lieu dans une petite salle de réunion avec des noms écrits sur un tableau noir.

Cependant, la version beaucoup plus extravagante du projet fonctionne très bien pour la NFL. Plus de 600 000 personnes se sont présentées à Nashville pour le repêchage de la NFL 2019 et plus de 47,5 millions ont regardé depuis leur domicile. C’est un événement extrêmement populaire et la NFL va faire de son mieux pour que ce soit toujours amusant à regarder – d’autant plus qu’il n’y a pratiquement pas d’autres sports en ce moment.

Ainsi, les choix de repêchage réels ne seront pour la plupart pas affectés par Covid-19?

Pas exactement.

Alors que la grande majorité du monde du sport s’est arrêtée en raison de l’épidémie, la NFL a gardé une grande partie de son intersaison dans les délais. La NFL et la NFL Players Association ont ratifié une nouvelle convention collective, et l’année de la ligue a commencé à temps, en agence libre et tout.

Cependant, le processus d’avant-projet a été un peu différent. Après que la NFL Combine se soit déroulée sans accroc, la plupart des journées professionnelles ont été annulées ou organisées sans scouts de la NFL. Les équipes sont presque entièrement incapables de faire venir des joueurs pour des visites ou des entraînements privés, et les éclaireurs de la plupart des équipes ont été empêchés de voyager à travers le pays.

Il reste à voir comment cela affectera le brouillon. Il pourrait être difficile pour les prospects de petites écoles de se faire remarquer, même si leurs agents s’efforcent de fournir aux équipes de la NFL des vidéos de faux jours professionnels. Cela peut être encore plus difficile pour les joueurs qui ont des drapeaux rouges de personnage ou de blessure et qui ne peuvent pas convaincre les équipes qu’elles valent le coup.

Pour les prospects qui sont repêchés, ils devront rester chez eux jusqu’à une date ultérieure au lieu de sauter dans un avion pour visiter les installations.

Que manquons-nous?

Ces dernières années, la NFL a fait du projet un cirque itinérant. Il a eu lieu à Chicago, Philadelphie, Dallas et Nashville au cours des quatre dernières saisons, mais le projet de Las Vegas était sans doute le spectacle le plus étrange à ce jour. Après tout, le tapis rouge allait être dans la foutue fontaine Bellagio.

Heureusement, nous n’aurons probablement pas à attendre trop longtemps avant de voir ce que Las Vegas avait en magasin. Le repêchage de la NFL 2021 devrait déjà avoir lieu à Cleveland et Kansas City a des dibs en 2023. Cela laisse 2022 ouverte comme une année potentielle – sinon probable – pour Las Vegas pour obtenir un autre coup d’hébergement.

Pour l’instant, nous devons plutôt nous contenter d’une version de vidéoconférence du repêchage de la NFL 2020.