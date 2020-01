À quoi ressemblerait Manchester United s’ils atterrissent en janvier, les cibles de Bruno Fernandes et Boubakary Soumare

Ole Gunnar Solskjaer doit se demander par où commencer dans sa tentative de reconstruire Manchester United.

Malgré avoir dépensé près de 150 millions de livres sterling l’été dernier, les Red Devils sont encore loin de Manchester City ou de Liverpool.

Bruno Fernandes pourrait être un joueur de Manchester United d’ici la fin du mois

Solskjaer pense qu’il faudra six signatures au cours des deux prochaines fenêtres de transfert pour résoudre le problème à Old Trafford, à partir de ce mois-ci.

Beaucoup de noms ont été lancés, mais l’ajout le plus probable semble être Bruno Fernandes du Sporting Lisbon.

Le milieu de terrain portugais a été la cible privilégiée de plusieurs des plus grands clubs européens l’été dernier, dont les Red Devils, après une saison époustouflante au cours de laquelle il a marqué 31 buts.

Selon le Mirror, le Sporting a déjà rejeté une offre joueur-plus-cash des Red Devils pour le joueur de 25 ans, donc United reviendra avec une offre en espèces à 100% correspondant à la valorisation de 65 millions de livres sterling du Sporting.

Boubakary Soumare (à gauche) a été comparé à Paul Pogba avant

United est désespérément à court au milieu de terrain, Paul Pogba et Scott McTominay soignant tous deux des blessures à long terme.

Et les rapports affirment que le club pourrait également déplacer Boubakary Soumare, le milieu de terrain de Lille âgé de 20 ans, ainsi que Fernandes, pour combler le vide.

Alors que Fernandes est connu pour ses prouesses offensives, Soumare, évalué à 50 millions de livres sterling, est votre milieu de terrain classique de box-to-box, et les deux se complèteraient certainement bien.

Voici talkSPORT.com examine comment le milieu de terrain de United pourrait être transformé avec l’ajout du duo.

4-3-3

Option 1

Il ne fait aucun doute que le XI le plus fort de Man United si tout le monde est en forme et décroche ces deux talents de milieu de terrain.

Leur trio de milieu de terrain de Fred, Jesse Lingard et Andreas Pereria – qui a commencé lors de la récente défaite 3-1 contre Man City – manquait sérieusement d’inspiration.

Mais surtout, il manque d’objectifs, et c’est quelque chose que Fernandes a le potentiel de fournir en abondance.

Son remarquable retour de buteur ces dernières années est rendu encore plus impressionnant par le fait qu’il opère habituellement à droite un milieu de terrain trois, avec trois attaquants devant lui.

Et avec Soumare couvrant les fonctions défensives, Fernandes et Pogba seraient tous deux libres de se joindre à eux et de réaliser leur potentiel d’attaque.

4-2-3-1

Option 2

Ou… Solskjaer pourrait opter pour restreindre Pogba afin d’ajouter un peu plus de stabilité défensive.

Soumare joue généralement en double pivot pour Lille, et à 20 ans, Solskjaer pourrait se garder de lui confier tant de responsabilités au milieu de terrain.

Fernandes a été déployé dans le rôle n ° 10 du Sporting à plusieurs reprises, et avec deux milieux de terrain derrière lui, l’international portugais pourrait être encore plus explosif.

Pour résumer, il y a une chance que, en février, Manchester United puisse avoir un milieu de terrain entièrement nouveau.

Pogba se sentira comme une nouvelle signature lorsqu’il reviendra d’une blessure, compte tenu de la quantité de football qu’il a manquée, tandis que les signatures de Fernandes et Soumare semblent de plus en plus probables.

Et, sur le papier au moins, cela ressemble à un milieu de terrain totalement complet.

