À surveiller lors des essais du marathon olympique américain de 2020

Tous les quatre ans, des coureurs de marathon d’élite aux États-Unis se réunissent pour une course en un coup pour gagner chacun une place sur trois dans les équipes olympiques masculines et féminines. Samedi à Atlanta, plus de 700 des marathoniens les plus rapides du pays viseront l’une de ces places convoitées.

Tous les pays n’ont pas de course d’essai. En fait, la plupart ont des comités qui choisissent simplement des coureurs qualifiés et les envoient aux Jeux. La course aux États-Unis est une compétition démocratique unique dans un sport rempli d’une bureaucratie étouffante.

Pendant un certain temps, on s’est demandé si la façon de faire américaine survivrait à un changement des directives olympiques établies par l’Association internationale de la fédération d’athlétisme. Cependant, en juillet, l’IAAF a annoncé que les essais américains serviraient d’événement «Gold Standard». Traduction: les Américains pourraient conserver leur course de qualification.

La course a beaucoup de règles et d’organes directeurs, dont beaucoup sont obscurs et arbitraires. Mais à Atlanta, les choses seront beaucoup plus simples. Les trois premiers hommes et femmes finissants obtiennent une place dans l’équipe olympique. Bien sûr, le simple fait de gagner le droit de courir est un accomplissement majeur.

Pour se qualifier, les coureurs masculins doivent marquer un marathon de moins de 2h15. C’est le «standard A», qui est le niveau supérieur. Le «B Standard» permet aux coureurs qui ont couru 2: 15-2: 19 de gagner une place sur le terrain. De plus, les coureurs qui ont éliminé un semi-marathon en 64 minutes ou moins se sont également qualifiés.

Pour les femmes, la norme A est un marathon de 2:37 avec les normes B arrivant à moins de 2 h 45, soit moins de 73 minutes en demie. À tout point de vue, ce sont des gens très rapides qui ont gagné l’opportunité de courir la course de leur vie.

Voici qui et quoi surveiller samedi.

Les chaussures

Pour toute l’histoire du marathon, de Pheidippides à Haile Gebrselassie, le marathon de 2 heures semblait une barrière insurmontable. Puis en octobre, Eliud Kipchoge est tombé dans l’histoire en portant des chaussures néons voyantes appelées Alphaflys. Ils étaient un prototype mis à jour de Nike Vaporfly, la chaussure qui a conduit à une chaîne étonnante de performances record.

Kipchoge avait auparavant établi le record du marathon officiel de 2: 01,39 dans une version du Vaporfly et Brigid Koseigi portait le Vaporflys lorsqu’elle a brisé la marque féminine qui avait résisté pendant 16 ans en 81 secondes avec un marathon de 2: 14,04 à Chicago.

Des recherches indépendantes ont montré que la chaussure offre une augmentation mesurable des performances, ce qui va au cœur d’un argument philosophique majeur dans les cercles de course: les performances technologiquement améliorées valent-elles le prix de la concurrence?

Il y a des parallèles entre les coups de pied rapides et ces combinaisons longues que les nageurs portaient aux Jeux olympiques de 2008 lorsqu’ils ont battu des records. Ces combinaisons ont ensuite été interdites et certains pensaient que les chaussures subiraient le même sort.

Cependant, les chaussures ont été jugées légales pour la compétition en janvier lorsque World Athletics, l’instance dirigeante de la piste, a publié ce qu’il appelait des règles modifiées qui imposaient des limites sur les hauteurs de pile (40 millimètres) et intégraient des plaques. Cela devient très ringard, mais ces limites se sont avérées justement correspondre étroitement aux spécifications de l’Alphafly.

La décision, sans surprise, a déclenché une controverse. Dans un long et fascinant article, le scientifique du sport Ross Tucker a écrit:

Le fait de ne pas réglementer les «super chaussures» nuit à la course. Il sape l’une des qualités les plus précieuses du sport, à savoir que le résultat, le titre, la victoire, revient à l’athlète dont la physiologie est optimisée par l’entraînement et la génétique, puis permise par la tactique, pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Est-ce les chaussures ou le coureur qui font la course? Les épreuves de marathon offriront des indices.

La course des femmes est grande ouverte

En 2016, seulement 198 coureuses se sont qualifiées pour participer aux essais olympiques. Cette année, il y a plus de 500 concurrents. Vous auriez du mal à trouver un favori dans le domaine féminin bondé où plus d’une demi-douzaine de coureurs pourraient réclamer ce manteau.

Parmi eux: Des Linden, mieux connu pour avoir survécu à des conditions épouvantables en 2018, être le premier Américain à remporter Boston en 33 ans. Linden essaie également de devenir la première femme américaine à faire trois équipes de marathon olympique. Elle aura la concurrence de Sara Hall, dont le calendrier incessant est une légende.

Molly Huddle accomplie, propriétaire de 28 titres nationaux et records américains au 10 000 mètres et demi-marathon, semble prête à enregistrer un marathon révolutionnaire. Son partenaire d’entraînement et camarade Providence Friar, Emily Sisson, a couru un 2:23 grésillant à Londres lors de son premier marathon.

Cela ne surprendrait personne si Jordan Hasay, Amy Cragg ou Kellyn Taylor gagnaient des places. Emma Bates, qui vit hors de la grille dans l’Idaho, est une inspiration pour les coureurs qui préfèrent être nulle part que n’importe où en particulier.

Les hommes d’élite

Galen Rupp, l’un des meilleurs coureurs de fond du pays, a remporté les essais en 2016 lors de son tout premier marathon et remporté une médaille de bronze à Rio. Il est considéré comme le favori malgré plusieurs revers, y compris la récupération de la chirurgie d’Achille. Rupp a également été entraîné par Alberto Salazar, l’ancien chef déshonoré du projet Oregon de Nike, qui a reçu une interdiction de quatre ans de la part de l’agence américaine antidopage.

Leonard Korir n’a qu’un marathon à son actif, mais ce fut le début le plus rapide jamais réalisé par un Américain: 2: 07,56. Ce fut le deuxième temps de qualification le plus rapide derrière Rupp.

Un autre olympien de 2016, Jared Ward, se trouve justement à se présenter pour Saucony. Il sera un cas d’essai intéressant pour savoir si les Vaporflys fournissent un avantage injuste. Ward et son rival amical Scott Fauble se sont affrontés à Boston et à New York la saison dernière et ce serait un régal de les regarder se battre à nouveau pour une place olympique.

Une paire de 40 ans – Bernard Lagat et Abdi Abdirahman – sont des choix sentimentaux pour ce coureur de 40 ans.

Le cours

Atlanta offre une disposition intéressante à deux égards. Plutôt que d’aller point à point sur 26,2 milles, il s’agit d’une boucle de huit milles exécutée trois fois avec un coup de pied final à travers le parc Centennial. Faire des boucles peut être un défi mental, surtout si une section particulière vous pose problème. Vous savez que cela vous attend encore et encore.

De plus, il y aura des collines avec 1 389 pieds de montée et 1 382 de descente. Il n’y a pas beaucoup de plat sur le parcours d’Atlanta, donc les coureurs vont monter ou descendre pendant toute la durée.

C’est nettement différent de celui de Chicago, qui est connu pour être plat et rapide. Boston, connue principalement pour la Heartbreak Hill, qui écrase l’âme, est en fait un parcours de descente avec l’escalade chargée vers la fin.

La disposition unique du parcours d’Atlanta peut profiter à un coureur en particulier …

L’étranger

Jim Walmsley est la chose la plus proche de l’ultra-course à une étoile croisée. Il a incendié des parcours, établi des records en 50 miles (4 heures, 50 minutes) et dans les États de l’Ouest les années consécutives, la course la plus ancienne et la plus emblématique du circuit. Walmsley n’a jamais couru de marathon sur route, mais il s’est qualifié pour les essais avec une mi-temps de 64 minutes à Houston.

Les coureurs sur route et les accros du trail ont beaucoup plus en commun qu’ils ne le souhaiteraient, mais il y a des batailles tribales loufoques entre les deux camps. Obsédés comme ils sont avec des écarts et essayant de raser des secondes de leur temps, les coureurs sur route considèrent les ultra-coureurs comme des amateurs hippies bizarres, tandis que les ultra-coureurs pensent que les guerriers de la route devraient se détendre et le réduire d’un cran.

En raison de sa vitesse d’élite, Walmsley a le potentiel de faire le pont entre les deux mondes. Pour être sûr, ce serait un long tir s’il faisait partie de l’équipe olympique. Pourtant, personne sur le terrain ne propose le genre d’entraînement qu’il fait – des semaines de 200 milles en altitude avec des milliers de pieds d’escalade. Dans un récent profil du New York Times, Walmsley a proposé une citation qui résume la philosophie ultrarunner.

“Beaucoup de gens s’entraînent pour vivre leur meilleure journée de tous les temps”, a-t-il déclaré au Times. «En ultrarunning, vous apprenez à vous entraîner pour le pire. Je cherche à me rendre à l’endroit le plus douloureux possible. “

Quelqu’un d’autre?

Oui. Bravo à mon ami Brian Harvey qui s’est qualifié pour les essais avec un temps de 2: 17.50 à Sacramento. Un mec vraiment bon qui avait l’habitude de courir / se rendre au travail et fait un risotto de courge butternut méchant, Harvey est le genre de coureur semi-pro hardcore qui rend cet événement si unique.