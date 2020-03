Aaron Donald a réagi à la libération de Rams Todd Gurley avec des emoji furieux

Les Rams de Los Angeles avaient tenté – sans succès – de reculer Todd Gurley avant que 10,5 millions de dollars ne soient entièrement garantis sur son contrat. Jeudi, ils ont donc pris une décision qui était absurde il y a deux ans.

Les Rams ont libéré Gurley avant la date limite du contrat, libérant le porteur de ballon pour signer avec n’importe quelle équipe qui lui proposait.

En 2018 – et après une saison de 1355 verges, 13 touchés (plus, six touchés) – Gurley a signé une prolongation de 57,5 ​​millions de dollars sur quatre ans avec les Rams. Mais avec des problèmes de blessures et des déclins sur le terrain soulevant des inquiétudes pour les Rams, ils ont décidé de se séparer de la star.

Et bien, Aaron Donald n’était pas content.

Immédiatement après que le compte Twitter de la NFL a annoncé le changement de liste, Donald a répondu au tweet avec un emoji maudit et en colère.

Gurley a connu des difficultés la saison dernière, en particulier en verges par course, mais il a toujours 25 ans. Il ne devrait pas encore être considéré comme lavé. Se séparer d’une jeune star n’envoie pas le bon message à des acteurs clés comme Donald, qui est sous contrat jusqu’en 2024.

Cela pourrait devenir gênant à L.A.

.