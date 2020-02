Aaron Gordon: Derrick Jones le bat avec scandale dans le meilleur concours de mathématiques de l’histoire de la NBA

C’est encore arrivé à Chicago, comme en 88. Comme le mythique concours de mathématiques entre Michael Jordan et Dominique Wilkins, la polémique régnait en le duel entre Derrick Jones et Aaron Gordon, qui a joué dans une finale inoubliable, peut-être le meilleur concours de mathématiques de l’histoire. Le triomphe final est tombé du côté de l’attaquant du Miami Heat dans une décision controversée du jury avec un juge désigné: Dwane Wade, ancien joueur de Miami. Jones a gagné, peut-être injustement, alors Gordon a de nouveau été composé et sans titre.

Derrick Jones est devenu le nouveau champion du concours de mathématiques de la 69e édition de la NBA All Star, tenue au United Center de Chicago, après avoir battu Aaron Gordon dans une finale spectaculaire, sublime et historique mais enveloppé dans la controverse des scores avec le jury.

Le titre n’a été défini qu’après avoir fait deux autres tentatives lors de la finale historique du concours de mathématiques après avoir donné deux nuls dans les scores parfaits de 50 qui a donné les cinq juges qui ont travaillé dans le concours, le dernier de la deuxième journée de la NBA All Star.

Derrick Jones Jr. et Aaron Gordon ont marqué un score parfait de 50 dans leurs deux partenaires en finale. Ensuite, ils ont obtenu deux autres scores parfaits sur leur premier bris d’égalité. La finale du concours de mathématiques NBA était déjà historique.

Une décision controversée avec Wade a noté

L’avant-toit de la chaleur a terminé son troisième compagnon avec un mouvement dans la ligne du personnel et s’est levé de manière décisive pour une action de moulin à vent et avec la main gauche placez la balle dans le panier, un compagnon qui les cinq juges qualifiés avec 48 points.

Après une brève discussion avec le Hall of Famer, ancien centre Shaquille O’Neal, Gordon a demandé de l’aide au centre recrue des Boston Celtics, Tacko Fall sénégalais (2,26 de haut), et placé près du panier. Gordon a pris le ballon des mains de Fall sur son chemin vers un compagnon puissant à travers le centre du panier.

Les fans qui ont rempli le United Center ont applaudi leur action tandis que les stars de la NBA, présentes sur le terrain, ont commencé à célébrer leur action. Il semblait qu’Aaron Gordon allait être le gagnant de la consultation en mathématiques.

Mais les juges lui ont donné seulement 47 points et ont laissé Derrick Jones devenir le nouveau champion du concours de mat, 32 ans après également à Chicago, le légendaire Michael Jordan, a également obtenu le titre avec un compagnon historique qui a été breveté comme symbole dans l’histoire du concours NBA.