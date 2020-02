Aaron Gordon quitte le concours de dunk après une autre perte controversée

Aaron Gordon a terminé le concours de dunk.

La star d’Orlando Magic semble se sentir le meilleur compétiteur en 2016 et 2020, et pourtant il n’est pas rentré avec du matériel. Cette année, Gordon et Derrick Jones Jr. sont entrés dans un dunk-off pour un bris d’égalité. Même avec Gordon sautant par-dessus Tacko Fall de 7 pieds 5 pouces lors d’une dernière tentative de dunk, Jones Jr. est reparti avec la victoire.

“C’est une enveloppe, mon frère. Je pense que je devrais avoir deux trophées », a déclaré Gordon aux journalistes après le concours samedi soir. «Tu sais ce que je veux dire? C’est donc fini pour ça. Mon prochain objectif sera d’essayer de gagner le concours de 3 points. »

Le dernier dunk (au cours de l’automne) ressemblait à un score particulièrement décevant, Gordon obtenant un 47 sur 50.

«Qu’est-ce que j’ai eu, comme un 47? Allez mec. Qu’est-ce que nous faisons?” Demanda Gordon.

Gordon a trouvé une solution à cette situation.

“Nous sommes ici pour faire quatre dunks”, a-t-il déclaré. «Donc, sur quatre dunks, ce devrait être le meilleur des quatre dunks. J’ai fait cinq 50s consécutifs. C’est terminé. C’est une enveloppe. Allons à la maison. Quatre 50 dans un NBA Dunk Contest, c’est fini. Mais je ne sais pas. Qui dirige l’émission? “

On a demandé à Gordon s’il pensait que la connexion de Dwyane Wade avec Jones Jr car les anciens coéquipiers auraient pu jouer un rôle dans le score final. Wade était l’un des cinq juges et également l’un des trois juges qui ont donné à Gordon neuf sur le dunk final.

“Non, je ne sais même pas qui m’a donné les 9”, a déclaré Gordon. “Je vais les trouver. Croyez-moi. Je vais les trouver ce soir. “

.