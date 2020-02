Aaron Ramsey à Man Utd? Les Red Devils devraient signer l’ancien milieu de terrain d’Arsenal dans un contrat de 20 millions de livres sterling, déclare Tony Cascarino

Aaron Ramsey pourrait être vendu par la Juventus après seulement une saison en Italie – et Manchester United a été invité à le signer.

Ramsey, l’ancien joueur d’Arsenal, a rejoint la Juve l’été dernier mais a subi une première campagne difficile, ne faisant que 12 apparitions en Serie A en raison d’une série de problèmes de blessures.

Et les rapports affirment que les champions italiens vivaces sont prêts à encaisser Ramsey, 29 ans, un an après qu’il soit devenu le joueur britannique le plus rémunéré de tous les temps avec 400 000 £ par semaine.

La première saison de Ramsey avec la Juventus ne s’est pas déroulée comme prévu

Un retour en Premier League sera sûrement envisagé si la Juve officialise son intention de vendre Ramsey à la fin de la saison, et il a été lié ces dernières années à Man United et à Liverpool.

Et Tony Cascarino, l’ancien attaquant de Chelsea et spécialiste de talkSPORT, pense que les Red Devils seraient avisés de tenter Ramsey à Old Trafford.

Dans sa chronique du Times de lundi, Cascarino écrit: «Ramsey conviendrait parfaitement à United.

“Ramsey a joué lors de la défaite de la Juventus à Vérone samedi, mais c’était assez typique de sa première saison en Italie alors qu’il est venu en tant que remplaçant et n’a pas eu d’impact sur le match.

«Je peux voir l’ancien homme d’Arsenal de retour en Premier League la saison prochaine.

«Les rapports le liant à Manchester United ont beaucoup de sens car il est le type de joueur dont ils ont besoin – un milieu de terrain éprouvé avec un pedigree de buts et beaucoup d’expérience en Premier League.

«Je pouvais le voir ne pas coûter trop cher, la Juventus pouvant se contenter de 20 millions de livres car cela leur permettrait de récupérer la majeure partie de leurs dépenses.»

Malgré l’ajout d’un milieu de terrain de buteur en janvier – Bruno Fernandes – Man United veut en amener un autre lorsque la fenêtre de transfert rouvrira cet été.

James Maddison et Jack Grealish ont tous deux été liés aux Red Devils, bien que Ramsey soit une option alternative qui correspond parfaitement à la facture d’Ole Gunnar Solskjaer.

