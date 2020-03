Aaron Ramsey marque un but et inscrit des records alors que la Juventus bat l’Inter Milan lors du 100e match de Cristiano Ronaldo, mais aucun fan n’est là pour le voir

Aaron Ramsey a disputé le match de l’homme du match alors que la Juventus battait l’Inter 2-0 pour prendre la tête de la Serie A dimanche.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a marqué et enregistré une passe décisive pour une victoire décisive de Maurizio Sarri.

Aaron Ramsey était l’homme vedette de la Juventus contre l’Inter

Ramsey a inscrit le premier but à la 54e minute en écrasant le centre de Blaise Matuidi, licencié par Cristiano Ronaldo.

Et il a de nouveau été impliqué en passant à Paulo Dybala, qui a doublé l’avance de la Juventus avec un superbe talent 13 minutes plus tard.

Le résultat a permis à la Juve de dépasser la Lazio en première place alors qu’elle vise à remporter un neuvième titre consécutif de haut niveau en Italie.

C’est également la première fois que Ramsey complète 90 minutes pour la Juventus.

Le joueur de 29 ans a du mal avec la forme physique et la forme depuis qu’il s’est joint à un transfert gratuit d’Arsenal l’été dernier.

Cela l’a conduit à être lié à une sortie d’été de Turin, Manchester United étant présenté comme une destination possible.

Cependant, Ramsey semble avoir encore un avenir avec la Juve, car Sarri a remarqué une amélioration de sa condition physique.

“Il maintient qu’il a besoin de voir plus de terrain devant lui, sinon il se perd un peu”, a-t-il déclaré.

“Il se débrouille bien dans ce rôle, mais en toute honnêteté, il est aussi en bien meilleure condition physique maintenant qu’il ne l’était lorsqu’il jouait en tant que trequartista. [an attacking midfielder].

Le manager de Ramsey, Maurizio Sarri, a déclaré que la condition physique du milieu de terrain s’était améliorée alors qu’il félicitait l’ancien homme d’Arsenal pour son rôle dans la victoire de la Juve contre l’Inter.

«J’étais sur le point de présenter Dybala une minute avant que nous marquions avec Ramsey, mais j’ai décidé de le mettre quand même, car je sentais que c’était le moment où nous pouvions terminer le match.»

Cristiano Ronaldo, qui a marqué 53 buts pour la Juve, a disputé son 1000e match en carrière, mais aucun fan n’était là pour en être témoin.

Le jeu s’est joué à huis clos, le gouvernement italien interdisant aux fans de participer à des événements sportifs jusqu’au 3 avril pour tenter de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

L’Italie est le pays européen le plus touché avec plus de 7 000 personnes infectées par la maladie mortelle, qui fait plus de 350 morts.

