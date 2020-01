Aaron Rodgers n’avait pas l’air réglé en 2019. Comment les emballeurs résolvent-ils cela?

Alors que chaque club est éliminé des séries éliminatoires, The Ringer examinera ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné et où la franchise pourrait aller d’ici. Aujourd’hui, ce sont les Green Bay Packers, qui ont été démolis lors du match de championnat NFC par les 49ers de San Francisco.

Ce qui s’est bien passé

Je dirais que jouer 13-3 et obtenir un laissez-passer au premier tour font une saison assez solide, en particulier pour une équipe qui a eu beaucoup de questions à venir. Ceux-ci comprenaient: Matt LaFleur serait-il en mesure de maximiser les dernières années d’Aaron Rodgers dans un comme Mike McCarthy ne pouvait pas? Est-ce que la défense – alimentée par les signatures d’agent libre Za’Darius Smith, Preston Smith et Adrian Amos – pourrait se réunir rapidement? Et un nouveau système offensif pourrait-il enfin relancer le jeu de course de Green Bay? La plupart de ces questions ont reçu une réponse positive cette saison.

Za’Darius Smith a battu la terre brûlée contre les adversaires des Packers cette année, surtout dans les grands matchs. Dans un combat de la semaine 16 contre les Vikings, avec le titre NFC North en jeu, il a frappé Kirk Cousins ​​cinq fois, l’a renvoyé 3,5 fois et a enregistré neuf pressions totales. Plus tôt dans l’année contre Dallas – alors que Dak Prescott ressemblait toujours à un candidat MVP – il avait encore quatre coups sûrs QB et deux sacs. Smith a terminé la saison régulière avec un nombre de sacs de 13,5, un sommet en carrière, Preston Smith en a ajouté 12 de plus, et les deux se sont révélés valables pour les gros contrats que les Packers leur ont signés en mars.

Le reste de la défense s’est également amélioré. Après avoir terminé 29e du DVOA de Football Outsiders en 2018, le groupe était 15e cette année. Une grande partie du mérite de cette amélioration est allée aux Smiths – et à juste titre – mais de nombreux joueurs locaux ont également joué de grands rôles. Le plaqueur défensif Kenny Clark a connu une année solide, enregistrant six sacs et 62 pressions, ce qui n’était que Aaron Donald parmi les joueurs de ligne défensive intérieure. Jaire Alexander a fait un pas en avant dans sa deuxième saison, et le secondaire de Green Bay dans son ensemble a eu beaucoup plus de chance de blessure cette année que dans les saisons passées.

Sur le plan offensif, l’influence de LaFleur n’a pas nécessairement payé de dividendes pour Rodgers (plus à ce sujet plus tard), mais certainement pour les autres Aaron de l’équipe. Jones a eu une saison en petits groupes, se précipitant pour 1 084 verges (et devenant les premiers Packers depuis Eddie Lacy en 2014 à avoir une saison de 1 000 verges), et ajoutant 474 verges supplémentaires dans les airs. Il a développé des habiletés majeures dans le jeu de rattrapage de passes et avait un nez pour la zone des buts toute la saison: il a terminé à égalité en tête de la ligue avec 19 touchés au total. Jones devrait être une star pour cette attaque de Green Bay pour les années à venir, et pour la première fois en plus d’une décennie, les Packers ont un jeu de course fiable à associer à leur futur quart-arrière du Hall of Fame.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

En parlant du futur quart-arrière du Temple de la renommée: C’était un peu une saison générale pour Rodgers, et cela incluait les séries éliminatoires. Il a été magistral dans la ronde divisionnaire contre Seattle, se connectant avec Jimmy Graham sur de nombreux lancers d’embrayage et jetant huit passes à Davante Adams pour deux touchés et un record de séries éliminatoires des Packers sur 160 verges. Et il était en grande partie solide pendant la seconde moitié du match de championnat NFC dimanche, bien que ce soit trop peu trop tard. Il a terminé la saison régulière avec le pourcentage d’interception le plus bas de la ligue, a encore lancé plus de 4 000 verges et a eu des moments où il ressemblait à Aaron Rodgers. Le problème était de savoir à quel point ces moments étaient rares.

Rodgers et ses receveurs ont eu des problèmes de cohérence toute la saison, et même si certains d’entre eux peuvent être imputés à un corps élargi relativement jeune (qui a été sans Adams pendant quatre semaines) et aux exigences d’apprendre le premier système offensif complètement nouveau de l’équipe en 14 ans, une grande partie tombe également sur Rodgers. Il y a eu de nombreux lancers qu’il a carrément ratés, de nombreuses fois où il a gardé le ballon trop longtemps même en étant bien protégé de sa ligne, et bien des fois il a simplement jeté le ballon plutôt que d’essayer de jouer avec ses jambes. (qui était une caractéristique de Rodgers jusqu’à il y a quelques années) ou enfilez l’aiguille à un récepteur. Les douleurs de croissance sont difficiles, et après une autre intersaison travaillant avec LaFleur et des récepteurs comme Allen Lazard et Marquez Valdes-Scantling, j’espère que les connexions se formeront et que les choses commenceront à cliquer. Mais Rodgers n’a jamais semblé installé dans cette infraction à aucun moment de la saison, et cela doit être préoccupant.

Agence gratuite

La majeure partie du noyau de cette équipe est verrouillée pendant la saison prochaine, donc les Packers n’ont pas trop de soucis immédiats d’agence libre. Le bon attaquant Bryan Bulaga arrivera sur le marché libre ce printemps, et Green Bay pourrait essayer de le ramener au bon prix. Il a toutefois été sujet à des blessures tout au long de sa carrière, et l’équipe peut décider de chercher ailleurs en fonction du prix demandé par Bulaga. Cornerback Tramon Williams sera également un agent libre. Les Packers pourraient décider de signer un contrat d’un an avec le joueur de 36 ans pour conserver une présence de vétéran dans le jeune secondaire de l’équipe, mais si une autre franchise lui propose une offre plus importante, ce ne serait pas un choc de le voir marcher , Soit. L’une des plus grandes priorités des Packers sera probablement de signer à nouveau Mason Crosby, qui a réalisé plus de 90% de ses buts sur le terrain cette saison pour la première fois de sa carrière et ne semble pas avoir perdu grand-chose sur sa distance.

La saison dernière, les Packers ont fait de gros éclaboussures d’agents libres. Ils ne seront donc probablement pas de gros joueurs sur le marché libre ce printemps. Cela dit, l’équipe devrait disposer de plus de 32 millions de dollars en espace de plafond (qui se classe au 21e rang de la ligue), alors ne pensez pas non plus qu’ils se tiendront.

Ébauche

Les Packers ont un placard plein de choix cette année, il y aura donc beaucoup de choses avec lesquelles le directeur général Brian Gutekunst pourra travailler. Au cours de ses deux premières saisons en tant que directeur général, Gutekunst a développé un record de repêchage stellaire (en dehors de la sélection de Rashan Gary au premier tour de 2019), et il devrait être prêt pour un autre parcours solide en 2020.

Green Bay pourrait certainement utiliser de l’aide au niveau du récepteur – comme nous l’avons vu tout au long de la saison – et la classe de repêchage 2020 regorge d’options intéressantes. Le choix de première ronde des Packers ne sera probablement pas assez élevé pour qu’ils accrochent Jerry Jeudy ou CeeDee Lamb, mais Tees Higgins de Clemson peut être disponible, ou potentiellement Henry Ruggs III de l’Alabama, selon la distance à laquelle il tombe. Attendez-vous également à ce que Green Bay ajoute un peu de talent offensif lors des premiers tours du repêchage.