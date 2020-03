Aaron Rodgers peut reprendre la forme de MVP avec une autre grosse saison morte des Packers

Les Packers sont revenus aux éliminatoires en 2019. Quelques ajustements supplémentaires pourraient ramener Aaron Rodgers au Super Bowl.

Il y a un an, le directeur général Brian Gutekunst a fait de gros efforts en agence libre, dépensant plus en deux heures que Green Bay n’en avait au cours des huit années précédentes pour des talents vétérans d’autres équipes. Cela a surtout fonctionné, car Preston Smith et Za’Darius Smith ont aidé à réviser la défense. Cela a réduit la pression sur Rodgers, qui n’a pas connu sa saison typique à fort impact pendant sa saison des 35 ans. Les Packers n’ont pas été aussi actifs pendant la période des agents libres 2020 – cette fois-ci en perdant plus qu’ils n’en ont profité.

Rodgers a souffert d’une baisse en 2019, malgré le succès de son équipe. Est-il enfin en train de devenir mortel, ou cette légère régression est-elle le produit d’une vague décevante de cibles? La priorité de Gutekunst sera de déterminer si un meilleur groupe de récepteurs peut restaurer Rodgers au statut MVP.

Avant l’agence gratuite:

Récepteur large: Davante Adams était super en 2019, mais il avait peu de soutien établi. Bien qu’Allen Lazard ait montré des signes de vie, Geronimo Allison a langui en libre arbitre et la combinaison d’Equanimeous St. Brown et de Marquez Valdes-Scantling laisse beaucoup de place à l’amélioration. Signer Devin Funchess pourrait aider – même s’il n’a réussi qu’un seul départ en 2019 avant d’être perdu pour la saison en raison d’une blessure.

Secondeur: Blake Martinez a récolté 155 plaqués en 2019, mais son arrêt moyen s’est produit à près de cinq mètres en aval. Green Bay a besoin d’un secondeur intérieur qui peut combler les lacunes et améliorer la défense de la ligue au 23e rang. Les Packers espèrent que Christian Kirksey peut être un colmateur de voies afin de ne pas se faire haleter par un arrière sans agent non repêché dans les séries éliminatoires.

Tacle offensif: Le plaqueur droit Bryan Bulaga est un Charger. L’ancien Lion Ricky Wagner a été attiré un État pour le remplacer. Maintenant, Green Bay peut commencer à comprendre comment s’adresser à l’agence libre de David Bahktiari au printemps prochain.

Quoi Acme Packing Co. veut plus cette intersaison: En attaque, Green Bay a besoin d’un autre athlète dynamique qui peut créer des jeux explosifs dans le jeu de passe en face d’Adams. Devin Funchess ou Allen Lazard peuvent remplir ce rôle, mais ce n’est pas sûr non plus. Défensivement, tous les regards seront tournés vers la position de secondeur intérieur, où Green Bay a besoin d’une mise à niveau de Blake Martinez. Gutekunst a attaqué ses trois plus grands besoins en 2019 en débarquant des agents libres et des choix à fort tirant d’eau au bord, à la sécurité et à la garde. Les Packers devront ajouter du talent à ces trois nouveaux postes pour rester un candidat valide au Super Bowl en 2020. – Tex Western

Après l’agence gratuite:

Les Packers sont revenus à une approche plus discrète du marché libre, optant plutôt pour résoudre la plupart de leurs problèmes grâce à des perspectives locales. Jusqu’à présent, Wagner, Funchess et Kirksey sont les seuls ajouts significatifs pour 2020.

Extrémité serrée (sinon WR): La libération de Jimmy Graham n’était pas vraiment une surprise, et il y a une chance que Jace Sternberger soit prêt pour un plus grand rôle (avec la fidèle réserve Marcedes Lewis à ses côtés). Mais si nous considérons la position d’élargissement principalement définie avec Adams / Lazard / Funchess en haut du tableau de profondeur, l’ajout d’une autre cible athlétique devrait être une priorité pour Green Bay au repêchage.

Secondeur: Kirksey a joué en seulement neuf matchs au cours des deux dernières saisons, et bien que les Packers aient clairement aimé ce qu’ils ont vu de son dossier médical avant de le signer, il n’est pas exagéré de se demander s’il sera le même plaqueur uber-productif qu’il a une fois était.

Tacle défensif: Voir la déclaration ci-dessus à propos de l’époque où Raheem Mostert a rendu Green Bay stupide.

Nous reviendrons sur les Packers après le repêchage de la NFL 2020.