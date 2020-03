Aaron Rodgers sur l’expérience chaotique de quitter le Pérou

Il y a près de deux semaines, Aaron Rodgers était au Pérou juste avant que le pays ne ferme ses frontières pour ralentir l’épidémie de coronavirus, et il a dit qu’il n’avait presque pas réussi.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay a déclaré qu’il voyageait avec trois autres personnes dans des zones reculées près de Cusco et n’avait entendu parler d’aucun cas de COVID-19 signalé à proximité. Mais en tant qu’invité invité au Pat McAfee Show vendredi, Rodgers a décrit les efforts fructueux de son groupe pour quitter le pays avant la fermeture des frontières comme «une véritable épreuve», ajoutant qu ‘«il y avait définitivement une panique dans l’air».

Essayant d’expliquer la scène à l’aéroport, Rodgers a fait référence au film Argo, demandant à McAfee et co-animateur (et ancien coéquipier de Rodgers) A.J. Hawk s’ils l’avaient déjà vu. Rodgers a expliqué:

“La scène à la fin où ils courent vers l’aéroport. Par exemple, personne ne nous poursuivait, heureusement, ni ne nous tenait. Nous ne parlions pas le farsi pour rentrer au pays, mais il y a eu des moments où nous craignions de ne pas sortir. C’était un véritable pandémonium à l’aéroport. »

Si lui et son groupe avaient effectué des vols commerciaux, Rodgers a déclaré qu’ils n’auraient «probablement» pas pu s’envoler «tout de suite», en particulier avec le mauvais temps qui compliquait un peu les choses. Il a dit que ce voyage était prévu il y a des mois et qu’ils devaient se rendre dans d’autres comtés d’Amérique du Sud, mais ils ont décidé de raccourcir leur voyage.

“Les choses devenaient un peu risquées”, a déclaré Rodgers à propos du voyage alors que les nations parlaient de fermer leurs frontières pour ralentir la propagation du virus. «Nous gardions un œil attentif sur cela avec certains contacts qui avaient des contacts avec le Pentagone. Nous avons réalisé quatre ou cinq jours, il était temps de prendre une décision. »

Rogers a poursuivi sur son expérience en quittant le Pérou:

«Je sais qu’il y a eu des avions et des gens qui étaient là-bas qui ont été ramenés. Quand nous sommes arrivés à l’aéroport à environ 7 heures du matin, c’était des gens mur à mur et vous ne pouviez pas bouger.

“Et je me disais:” Ce n’est pas très sûr. “Pas beaucoup de masques, et il y avait définitivement une panique dans l’air. Mais d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi, puis ils ont fermé l’aéroport parce qu’il faisait vraiment mauvais temps. Ils ont eu un temps mort où ils allaient fermer tout l’aéroport. Nous l’avons fait par environ 15 minutes. Je suis revenu. “

Depuis son retour en avion, il a déclaré que lui et les trois autres personnes en voyage n’avaient éprouvé aucun symptôme de COVID-19. Il a également été enfermé dans sa maison de Malibu, au bord de l’océan, avec sa petite amie et ancienne conductrice de NASCAR Danica Patrick, et, bien qu’il soit de «très bons» partenaires de voyage, il a déclaré que le seul voyage qu’ils avaient fait récemment était «entre la plage et la maison». dernièrement.”

Mais il a fait quatre ou cinq voyages au magasin pour des fournitures et était particulièrement excité de tomber sur du papier toilette pour la première fois lors de sa sortie jeudi.

“J’ai acheté un pack de six, et ce fut une bonne journée”, a déclaré Rodgers.

.