ABC répond à la rumeur selon laquelle Peter se retrouverait avec un producteur

Peter Weber a réduit son casting de Bachelorettes éligibles de 30 à quatre, et dans l’épisode de lundi, nous verrons Peter rencontrer les familles des quatre femmes qui, selon lui, pourraient potentiellement être sa femme pendant les dates de leur ville natale.

La saison de Peter a été incroyablement chaotique, et bien qu’il reste un favori clair sur le casting, il est facile d’imaginer toutes ses relations se terminant par un chagrin. Selon une récente rumeur qui a balayé Bachelor Nation, les rebondissements les plus fous restent à venir.

La semaine dernière, Krallie, utilisateur de Reddit, a publié un argument assez convaincant selon lequel Peter rejette ses membres de la distribution et se retrouve avec la productrice de Bachelor Julie LaPlaca, et les fans de Bachelor sont en train de suivre la théorie.

Via Krallie, utilisateur de Reddit:

«Je suis convaincu à 98% que Peter se retrouve avec la productrice, Julie LaPlaca. Un ami m’en a parlé plus tôt et je suis descendu dans un terrier de lapin pour enquêter. Je suis super à bord avec cette théorie pour les raisons ci-dessous:

Ils ont passé le réveillon du Nouvel An avec sa famille. (Vérifiez ses photos taguées, il y a une photo de son père avec elle et leur famille au dîner.) “

(LaPlaca est assis à la droite de Peter.)

LaPlaca a également travaillé sur la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, donc elle et Peter auraient une histoire, et il est probable qu’ils passent beaucoup de temps ensemble pendant le tournage. Comme nous le voyons parfois dans la série, l’un des rôles du producteur est de consoler la star de la saison et les acteurs, il est donc tout à fait plausible que Peter ait pu développer des sentiments pour un membre du personnel de la série. Le récit s’inscrit également à ce stade de la série, comme le souligne Krallie.

“Sur les avant-premières, il dit qu’il est” fou amoureux d’elle “. Nous en sommes à 6 (je pense?) Filles et il ne semble même pas encore un peu amoureux de l’une d’entre elles. Pas fou car ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble, mais il a des tonnes de temps avec son producteur … Je suppose qu’elle part parce qu’elle ne veut pas le voir se fiancer avec quelqu’un d’autre, et il finit par aller après elle.”

Nous savons de la saison et des aperçus d’épisode que l’hôte de Bachelor Chris Harrison lâchera une bombe sur Peter tard dans la saison, potentiellement le jour qu’il prévoit de proposer. Harrison dit à Peter qu’il devrait savoir quelque chose qu’Harrison “vient de découvrir.” Les fans ont spéculé au début de la saison que la révélation de Harrison pourrait être liée à Hannah B., mais la suggestion de Krallie selon laquelle Harrison informe Peter du départ d’un producteur est crédible.

De loin, ma justification préférée est la suivante:

«Pourtant, une autre photo étiquetée la montre avec un chapeau Seahawks.»

Peter est un fan des Seahawks. Elle portait un chapeau Seahawks. Ça doit être vrai!

Pourtant, un examen rapide des relations restantes de Peter montre que sa meilleure option pourrait être de poursuivre une autre option.

Madison: Le favori incontestable, mais Peter peut ne pas être en mesure de respecter son ultimatum sur les relations sexuelles avec d’autres concurrents.

Hannah Ann: Peter ne semble pas entièrement convaincu que Hannah Ann, 22 ans, est prête pour le mariage

Kelsey: aurait probablement dû être éliminé il y a des semaines

Victoria F: Ne semble pas beaucoup aimer Peter, et l’aperçu de la date de la ville natale a marqué la fin de leur relation.

La rumeur a pris tellement d’élan que le directeur d’ABC, Robert Mills, a publiquement abordé la question et n’a pas «confirmé ou nié» la théorie.

Via les gens:

“Eh bien, je déteste gêner une bonne rumeur, donc je ne vais pas confirmer ou nier s’il se retrouve avec un producteur! Je ne sais pas comment nous pourrions jamais dépasser ça! Mais c’est fou. »

Si la théorie du producteur s’avère vraie, ce ne serait pas la première fois qu’un membre d’équipage s’implique de manière romantique dans une saison avec un pilote. Pendant la saison de The Bachelor de Jake Pavelka, la candidate Rozlyn Papa a été disqualifiée de l’émission pour s’être engagée dans une «relation inappropriée» avec une personne travaillant sur l’émission.

