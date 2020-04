Abelardo: “Je veux dire” je t’aime “à mes parents”

Abelardo est de retour. L’exrojiblanco, aujourd’hui entraîneur de l’Espanyol, vit à Gijón en état d’alerte après avoir suspendu la Ligue. Pitu est rentré aux Asturies en voiture avec les anciens rojiblancos Iñaki Tejada et Tomás Hervás, membres de son équipe d’entraîneurs. “À Espanyol, nous avons eu dix cas, huit de joueurs et deux du personnel d’entraîneurs qui ont eu un coronavirus”, a expliqué le joueur de Gijón à propos de la situation de son club, l’un des plus punis du football professionnel espagnol par COVID-19.

“Je n’ai pas vu mes parents ou ma grand-mère (89 ans) de peur de les infecter”, a expliqué Abelardo lors d’une interview avec le programme “Playtime” de Cadena Cope. El Pitu est chez lui à Gijón, avec sa femme et ses deux enfants, en attendant de reprendre la compétition. “D’une manière égoïste, je demanderais que ce soit inutile, mais ce que je veux, c’est jouer”, a-t-il déclaré. Le Pitu, en tout cas, a assuré que “ce à quoi vous pensez le moins maintenant, c’est le football. Je n’ai pas grand-chose à faire des câlins à des amis ou à dire” je t’aime “à mon père ou à ma mère. Maintenant, je veux J’apprécie beaucoup la journée, je le ressens, j’ai la chance de continuer ici. “

