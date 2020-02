Abidal: “J’ai appris beaucoup de choses en quelques jours, les problèmes internes doivent être résolus”

Eric Abidal s’est exprimé pour la première fois depuis sa controverse avec Leo Messi. Le directeur sportif de Barcelone a reconnu son erreur et baissé les oreilles avant la réprimande publique qui est tombée du capitaine Culé. «J’ai appris beaucoup de choses en quelques jours et les problèmes internes doivent être résolus à l’intérieur, ils ne doivent pas être discutés dans les médias»expliqua-t-il.

L’ancien international français était très désolé pour ses propos sur les costumes du Barça après avoir justifié dans une interview le limogeage d’Ernesto Valverde. «De nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur et il y avait aussi un problème de communication interne. La relation entraîneur-costume a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise », a expliqué le directeur sportif de Culé.

À ces mots, Leo Messi a répondu dans les réseaux sociaux avec un message dévastateur qui a presque fini par le retirer du bureau. «Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses mais je pense que chacun doit être responsable de ses tâches et prendre ses décisions. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes aussi les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien. Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre en charge les décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms car sinon nous devenons sales pour tout le monde et nourrissons des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies », a expliqué l’Argentin sur son Instagram.

En voyant les paroles et l’attitude d’Abidal, Le Français a appris une leçon importante: ne pas aérer les chiffons sales, bien que Piqué s’occupe déjà de le faire tout seul.