Abidal sauve la tête après la rencontre avec Bartomeu

Eric Abidal toujours à Barcelone … du moins pour l’instant. Le directeur de la zone sportive de Culé a sauvé la tête après avoir tenu une réunion avec Bartomeu pendant environ deux heures au cours de laquelle une apparente crise a été déclenchée par les Français mardi après-midi après la publication d’un prix accordé au sport qui a désigné les joueurs pour le licenciement de Valverde.

Lundi matin, Bartomeu, qui était au Parlement européen, s’est mis au travail pour éteindre l’incendie entre le secrétaire technique et l’emblème du club, Leo Messi. Le chef de la direction culé a appelé les deux et cette touche aurait servi à réconcilier les deux après la déclaration franche publiée mardi soir par Leo Messi via votre compte Instagram.

Après cet appel et après avoir terminé ses corvées à Bruxelles, Bartomeu mettre le cap sur Barcelone de rencontrer d’urgence, avec Oscar Grau, un Abidal Cela semblait être condamné. Mais pas, enfin, après plus de deux heures de dialogue, les Français restent momentanément dans la position.

Selon Sport, dans les prochains jours, il y aura une réunion de dôme culé avec tous les joueurs pour ramer tous dans la même direction et essayer d’atteindre les objectifs restants cette saison.