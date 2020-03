Actualité sportive EN DIRECT: «Pas d’équipes de Premier League en Ligue des champions» si la saison est annulée, la star de Chelsea reçoit le coronavirus, le sport est reporté en raison de la crise

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Les clubs de Premier League poussent à annuler la saison pour des “raisons morales” – ce qui signifie que Liverpool se verrait refuser le titre

La Premier League, l’EFL et la PFA ont averti que «des décisions difficiles» devront être prises au milieu de la pandémie de coronavirus

James McClean condamné à une amende par Stoke et supprime son compte Instragam après avoir partagé une photo de la «leçon d’histoire» de la cagoule à ses enfants

La star de l’Ajax Abdelhak Nouri s’est réveillée d’un coma après deux ans et neuf mois

Le président de South Shields a déclaré que le club pourrait intenter une action en justice après que les résultats de la saison 2019-2020 pour le troisième niveau de football non-ligue et inférieur aient été supprimés

Carlo Ancelotti écrit une lettre ouverte aux fans d’Everton pour les exhorter à «respecter et protéger» les travailleurs du NHS face à la pandémie de coronavirus

Wimbledon 2020 est-il le prochain grand événement sportif? All England Lawn Tennis Club devrait prendre une décision la semaine prochaine

L’escouade de Leeds et le personnel reportent les salaires indéfiniment pour payer les employés du club en pleine pandémie de coronavirus

Conor McGregor achète pour 1 million d’euros d’équipement de protection pour les hôpitaux de Dublin afin de lutter contre le coronavirus

