Actualités sportives EN DIRECT: Arsenal accepte des réductions de salaire de 12,5 pour cent avec les joueurs, Sancho “accepte le déménagement de Man United”, Pochettino embauché pour un poste à Newcastle

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives, vues et mises à jour sur la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Arsenal est devenu le premier club de Premier League à s’entendre sur des réductions de salaire avec les joueurs de la première équipe

Transfert de Jadon Sancho à Manchester United: «Presque tous les détails» de l’accord conduisant l’Angleterre à Old Trafford

Mauricio Pochettino est «prêt à l’emploi» pour Newcastle et l’as de Chelsea Willian pourrait être parmi les signatures après le rachat de l’Arabie saoudite, a déclaré Warren Barton

Simon Jordan conseille au football de se jouer à huis clos jusqu’à 12 MOIS, et dit que les clubs DOIVENT diffuser tous les matchs en créant un “abonnement numérique”

L’ancien chef de Tottenham et Liverpool, Damien Comolli, a déclaré que seuls TROIS clubs de Premier League seraient en mesure de dépenser dans la fenêtre de transfert d’été

Watford deviendra le troisième club de Premier League à accepter les reports de salaire des joueurs et ne laissera PAS le personnel en congé

Le stade Amex de Brighton converti en centre de test des coronavirus au volant pouvant effectuer 1 000 investigations par jour

Le leader danois de la Superliga, le FC Midtjylland, dévoile des plans incroyables de «drive-in» pour que les fans regardent les matchs depuis leur voiture pendant la pandémie de coronavirus

