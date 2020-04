Actualités sportives EN DIRECT: des stars de la Premier League ont créé un fonds pour collecter des fonds pour le NHS, les clubs pourraient recevoir des prix maintenant, les joueurs de Southampton acceptent de reporter les salaires

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives et mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Southampton devient le premier club de Premier League à parvenir à un accord avec les joueurs sur les reports de salaire

Les stars de la Premier League confirment le lancement d’un fonds pour lever des fonds pour le NHS

Sadio Mane EXCLUSIF: la superstar de Liverpool comprendrait que les Reds se voient refuser le titre alors que la Premier League pâlit par rapport à une crise plus large des coronavirus

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, admet avoir désobéi aux directives sur les coronavirus et exhorte les gens à “jouer leur rôle” et à suivre les règles de verrouillage du gouvernement

Cristiano Ronaldo prêt pour le retour du Real Madrid de la Juventus? “Je ne serais pas surpris”, déclare son coéquipier portugais Jose Fonte

Eddie Hearn remercie le NHS après avoir révélé que son père, Barry Hearn, a subi une crise cardiaque dimanche

Jimmy Greaves reçoit actuellement un traitement à l’hôpital, Tottenham a confirmé

La pandémie de coronavirus pourrait coûter à la Premier League «au moins 1 milliard de livres sterling», prévient le directeur général Richard Masters

“Kyle Walker devrait perdre sa carrière en Angleterre et Man City devrait le vendre” – Ian Holloway furieux contre des stars “irresponsables” pour avoir enfreint le verrouillage du coronavirus

