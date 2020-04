Actualités sportives EN DIRECT: La Bundesliga redémarrera en mai, les éloges de Fergie pour le NHS alors que Man United décrit son soutien, les joueurs de Southampton acceptent de reporter les salaires

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives et mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Southampton devient le premier club de Premier League à parvenir à un accord avec les joueurs sur les reports de salaire

Sir Alex Ferguson salue le NHS alors que Manchester United annonce un ensemble de mesures pour soutenir le service

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund reprennent l’entraînement avec la Bundesliga pour reprendre le mois suivant… mais pas de supporters dans les stades jusqu’en 2021

L’EFL propose de terminer la saison 2019/2020 en jouant 113 matchs en 56 jours entre juin et août

Sam Allardyce dénonce Matt Hancock pour son attaque contre les footballeurs – «Et les banquiers, les bailleurs de fonds et les milliardaires?»

Les stars de la Premier League confirment le lancement d’un fonds pour lever des millions pour le NHS

Sadio Mane EXCLUSIF: la superstar de Liverpool comprendrait que les Reds se voient refuser le titre alors que la Premier League pâlit par rapport à une crise plus large des coronavirus

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, admet avoir désobéi aux directives sur les coronavirus et exhorte les gens à “jouer leur rôle” et à suivre les règles de verrouillage du gouvernement

