Actualités sportives EN DIRECT: La légende de Leeds Norman Hunter décède, réunion de Premier League aujourd’hui, les joueurs d’Arsenal conviennent de réduire les salaires

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives, vues et mises à jour sur la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

La légende de Leeds United et d’Angleterre Norman Hunter est décédée des suites d’un coronavirus à l’âge de 76 ans

Les clubs de Premier League discuteront de la fin de la saison 2019/20 d’ici fin juin lors de la réunion d’aujourd’hui

Le chef de l’EFL admet l’incertitude quant au moment où les fans pourront retourner dans les stades tout en offrant une mise à jour sur un éventuel retour du football

Les joueurs d’Arsenal s’apprêtent à baisser leur salaire au milieu d’une pandémie de coronavirus après le chat de Mikel Arteta

Manchester United rend hommage au NHS avec l’affichage d’Old Trafford après avoir annoncé des gestes brillants pour aider le système de santé

L’UEFA prévoit d’organiser la phase finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa fin août

Le PGA Tour reviendra en juin, mais les spectateurs ne sont pas autorisés à y assister pendant l’arrêt du coronavirus

Prise de contrôle de Newcastle: Steve Bruce restera directeur même si l’accord de 300 millions de livres sterling est conclu

Chelsea fournira 78 000 repas au NHS et à des organisations caritatives qui soutiennent les groupes de personnes âgées et vulnérables pendant la pandémie de coronavirus

Le rachat de 300 millions de livres sterling de Newcastle United est “très proche” et n’attend que l’approbation de la Premier League, déclare Jim White de talkSPORT

