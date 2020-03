Actualités sportives EN DIRECT: La police enquête sur un accident de voiture Grealish, les Jeux olympiques de Tokyo commenceront en juillet 2021, TOUTES les boxes au Royaume-Uni en mai

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

La police lance une enquête après que Jack Grealish d’Aston Villa ait été photographié à la suite d’un incident de circulation des heures après le plaidoyer pour un séjour à la maison

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, les Jeux étant reportés d’un an en raison d’un coronavirus

Eddie Hearn confirme Dillian Whyte vs Alexander Povetkin OFF, dit que la date du 25 juillet sera plus réaliste pour Anthony Joshua vs Kubrat Pulev

Gary Lineker soutient «honnête» Harry Kane sur les commentaires de Tottenham, pense que Barcelone, le Real Madrid, Man City et Man United pourraient être intéressés

Billy Joe Saunders fera un don de 25 000 £ à une œuvre de charité contre la violence domestique et révèle des menaces de mort à ses enfants à la suite d’une vidéo sur les femmes

L’UEFA prévoit de terminer sa campagne en août, avec des compétitions raccourcies la saison prochaine en raison d’une pandémie de coronavirus

Nouvelles de boxe: Anthony Yarde annonce que son père est décédé des coronavirus

Harry Kane met Manchester United et la Juventus en alerte avec des commentaires sur la victoire à Tottenham

.