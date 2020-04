Actualités sportives EN DIRECT: les capitaines de Premier League saluent Henderson à Liverpool, l’UFC 249 ANNULÉ alors que Disney intervient, Lionel Messi dénonce les «mensonges»

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives, vues et mises à jour sur la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

L’UFC 249 ANNULÉ alors que ESPN et les patrons de Disney disent à Dana White d’abandonner le combat entre Justin Gaethje et Tony Ferguson

Les capitaines de Premier League félicitent Jordan Henderson, le «capitaine des capitaines» de Liverpool, pour avoir inspiré le mouvement Players Together

Le capitaine de Barcelone Lionel Messi dénonce les liens de transfert de l’Inter Milan et l’histoire de la libération sous caution de Ronaldinho comme de «fausses nouvelles»

Fléchettes virtuelles: Raymond van Barneveld réalise un retour époustouflant pour vaincre Phil Taylor alors que la paire renouvelle sa rivalité dans un match de charité au foyer

Southampton devient le premier club de Premier League à parvenir à un accord avec les joueurs sur les reports de salaire

Sir Alex Ferguson salue le NHS alors que Manchester United annonce un ensemble de mesures pour soutenir le service

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund reprennent l’entraînement avec la Bundesliga pour reprendre le mois suivant… mais pas de supporters dans les stades jusqu’en 2021

Les stars de la Premier League confirment le lancement d’un fonds pour lever des millions pour le NHS

Sadio Mane EXCLUSIF: la superstar de Liverpool comprendrait que les Reds se voient refuser le titre alors que la Premier League pâlit par rapport à une crise plus large des coronavirus

.