Actualités sportives EN DIRECT: les clubs de Premier League critiqués pour le personnel en congé, Pogba absent, De Ligt à Manchester United?

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Simon Jordan dénonce les clubs de Premier League pour avoir «fouetté la tétine du gouvernement» et le personnel en congé malgré les salaires énormes des joueurs et appelle également à une augmentation des salaires du NHS

Le personnel de Tottenham en congé avec 550 employés bénéficiant de réductions de salaire de 20%, selon les comptes, Daniel Levy est le cadre supérieur du club de Premier League

La Ligue nationale a annoncé la suspension indéfinie de ses trois divisions en raison de la crise des coronavirus

La BCE a annoncé un programme de financement d’urgence pour maintenir financièrement les comtés et les clubs à flot pendant la crise des coronavirus

Jack Grealish d’Aston Villa dit désolé après avoir été photographié à la suite d’un incident de circulation des heures après l’appel du coronavirus «Restez à la maison»

“Jack Grealish n’a pas vraiment dit désolé” – Le capitaine d’Aston Villa a été critiqué comme “égoïste et idiot” après un incident de voiture

Manchester United «parle» à l’agent de Jadon Sancho mais coûtera au moins 97 millions de livres sterling alors que Rio Ferdinand exhorte le club à achever le transfert

Billy Joe Saunders INTERDIT de boxer pour une vidéo “idiote” alors qu’il raconte à talkSPORT: “Ce fut une erreur idiote … Je suis désolé”

