Actualités sportives EN DIRECT: L’escouade d’Arsenal rejette la baisse de salaire, la décision de Tottenham REVERSE est suspendue, l’icône des Rangers McCoist critique SPFL

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives, vues et mises à jour sur la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Le groupe d’Arsenal REJECT a proposé une réduction de salaire de 25 millions de livres sterling par la hiérarchie du club au milieu de la crise COVID-19

Tottenham est revenu sur sa décision controversée d’utiliser le programme de maintien en poste du gouvernement

“C’est le réseau des caricatures là-haut” – Ally McCoist de talkSPORT laisse traîner la SPFL pour un scandale de vote qui a fait honte au football écossais

Les joueurs de Serie A testés pour le coronavirus en mai alors que la Fédération italienne de football vise à terminer la saison 2019/20

Gary Neville dit que Harry Kane a «ouvert la porte» à la sortie de Tottenham et serait une «signature parfaite» pour Manchester United

Tottenham n’a aucune intention de vendre Harry Kane à Manchester United, même pour 200 millions de livres sterling

La FA offre Wembley et St George’s Park à la Premier League pour aider à terminer la saison

Freddie Flintoff veut que les médailles d’argent et de bronze soient supprimées dans le sport – «Qui veut se souvenir d’avoir été battu?»

Sir Stirling Moss: Le monde du sport, dont Lewis Hamilton et Jackie Stewart, rend hommage à la légende de la Formule 1

.