Actualités sportives EN DIRECT: Norwich s’engage à verser 200 000 £ à des organisations caritatives, la pression monte sur les joueurs de Premier League pour qu’ils réduisent les salaires, les stars de Tottenham ont critiqué

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

UEFA SUSPEND Champions League, Europa League et Euro 2020 éliminatoires de qualification indéfiniment

Wimbledon 2020 ANNULÉ pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale en raison d’une pandémie de coronavirus

Adrian Durham sur TalkSPORT se demande si les joueurs de Tottenham et Jose Mourinho ont été privés de compassion après la décision salariale de Daniel Levy

Le patron de Bournemouth, Eddie Howe, devient la première personnalité de la Premier League à prendre une réduction volontaire de salaire en pleine crise des coronavirus

Simon Jordan dénonce les clubs de Premier League pour avoir «fouetté la tétine du gouvernement» et le personnel en congé malgré les salaires énormes des joueurs et appelle également à une augmentation des salaires du NHS

.