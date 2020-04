Actualités sportives EN DIRECT: PFA publie une déclaration ferme sur les réductions de salaire, Amir Khan partage une théorie sauvage sur le coronavirus, Rooney critique la Premier League et le gouvernement

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Les chefs de la Premier League auraient déclaré aux joueurs que les clubs risquaient de perdre 1,1 milliard de livres sterling en raison de la pandémie de coronavirus, aucun accord sur les réductions de salaire pour le moment

Chris Wilder lance une défense passionnée des joueurs de Premier League alors que la pression monte pour réduire les salaires

Conor McGregor déchire le gouvernement chinois «barbare» pour «comportement ridiculement inhumain»

Anthony Yarde confirme le décès de sa grand-mère une semaine après la mort de son père par COVID-19

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev officiellement reporté en raison d’une pandémie de coronavirus, le lieu pourrait changer du stade Tottenham Hotspur

Jordan Henderson de Liverpool a également contacté ses collègues capitaines de clubs de Premier League pour mettre en place un fonds pour les coronavirus pour le NHS

L’as de Crystal Palace, Andros Townsend, raconte que les joueurs de talkSPORT Premier League ont été «dépeints comme des méchants» pendant la pandémie de coronavirus

Les joueurs, le manager et les propriétaires de Norwich City donnent un pourcentage de leur salaire pour aider ceux touchés par le coronavirus – levant plus de 200 000 £

Le Club de Bruges sera sacré champion de Belgique avec des chefs de ligue pour abandonner le reste de la campagne

