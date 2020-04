Actualités sportives EN DIRECT: Tottenham “devrait être félicité” pour avoir annulé sa décision de congé, Souness mord à Pogba jibe, Rashford lorgne les principaux trophées

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sportives, vues et mises à jour sur la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Les joueurs de Premier League se disent prêts à reprendre l’entraînement d’ici la fin mai, alors que les chefs prévoient de reprendre la saison 2019/20

Graeme Souness dit à Paul Pogba de “mettre ses médailles sur la table” après que l’as de Manchester United a dit qu’il “ne savait même pas qui il était”

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, «pourrait peut-être imaginer Barcelone ou le Real Madrid un jour», mais Harry Redknapp remet en question les liens de transfert de Manchester United

Prise de contrôle de Newcastle PROOF alors que les documents montrent que PCP Capital Group d’Amanda Staveley s’entretient avec Mike Ashley

Tottenham “devrait être félicité” pour avoir annulé la décision de mettre fin à ses activités et avoir arrangé les choses avec les fans, insiste Ally McCoist

EXCLUSIVITÉ Gary O’Neil: un ancien milieu de terrain de Norwich City critique le club pour le «mauvais timing» de la nouvelle signature de Danel Sinani après avoir mis le personnel en congé pendant la pandémie de coronavirus

Le groupe d’Arsenal REJECT a proposé une réduction de salaire de 25 millions de livres sterling par la hiérarchie du club au milieu de la crise COVID-19

“C’est le réseau des caricatures là-haut” – Ally McCoist de talkSPORT laisse traîner la SPFL pour un scandale de vote qui a fait honte au football écossais

La FA offre Wembley et St George’s Park à la Premier League pour aider à terminer la saison

Freddie Flintoff veut que les médailles d’argent et de bronze soient supprimées dans le sport – «Qui veut se souvenir d’avoir été battu?»

