Adam et Mandi, sens inverse en été?

Bien que la saison soit arrêtée en raison de la crise des coronavirus, le temps passe et l’été approche. Avec lui, un marché des transferts chargé d’incertitude dans lequel quoi qu’il arrive il y aura des mouvements, comme toujours. Dans le Athlète de Madrid, l’un des joueurs qui aime renforcer la défense est Aissa Mandi, Betis central.

A 28 ans, l’international algérien Il est en pleine maturité et a passé plusieurs saisons aux confins d’un grand niveau dans notre pays. Il est peut-être temps de se lancer dans un club encore plus grand que le Betis, et l’équipe de matelas suit ses traces depuis longtemps. Le défenseur a contrat jusqu’en 2021 avec l’entité de Séville et n’a pas encore renouvelé, donc s’il ne prolonge pas ce lien avant l’été, tout indique que les Betis essaieront d’encaisser dans le prochain mercato.

Le club verdiblanco commence à penser que leurs plans pourraient être loin de Villamarín, et l’Atlético de Madrid serait une destination de leur choix. Simeone peut continuer Mandi un plugin de niveau pour l’arrière-garde et un remplacement des garanties si l’une de leurs usines (Giménez, Savic, Felipe ou Hermoso) part en été. La priorité du Betis est de le lier et de le renouveler, mais son avenir est plus dans l’air que jamais.

Adam, lié à Betis

L’inverse pourrait Antonio Adam, qui termine son contrat cette année avec l’Atlético de Madrid, le club que Betis a rejoint précisément. Le but, qui dans l’équipe rojiblanco a rempli le rôle de remplaçant d’Oblak, a de nouveau été lié à l’équipe Betic et il y a des spéculations sur un possible retour à Villamarín, où il était une idole.

Que Betis recherche un gardien de but sur le marché n’est pas une nouvelle. Joel Robles est le propriétaire cette année, mais il n’est pas convaincant à cent pour cent, donc l’idée est de signer un gardien de but qui rivalise avec lui pour le poste. Le jeune Dani Martín, pour sa part, sort généralement en prêt pour accumuler des minutes et acquérir de l’expérience.