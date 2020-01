Adama Traoré a été approché par des équipes de la NFL lors de son passage à Barcelone, affirme son coéquipier des Wolves Romain Saiss

Adama Traoré a été approché sur la possibilité de rejoindre la NFL alors qu’il était sur les livres de Barcelone, selon son coéquipier des Wolves Romain Saiss.

L’ailier explosif, 23 ans, a pris d’assaut la Premier League cette saison avec des performances éblouissantes sur le terrain – et son physique incroyable a également attiré l’attention.

. – .

Traoré a attiré l’attention cette saison et les fans sont stupéfaits par son physique remarquable

Sa vitesse et sa force remarquables font de Traoré l’un des joueurs les plus difficiles à défendre dans toute la division, et il est toujours une menace lorsqu’il charge l’aile pour prendre un arrière latéral terrifié.

Les compétences du jeune le rendraient adapté à de nombreux sports, et son coéquipier des Wolves Saiss dit que les équipes de football américain étaient à la recherche de la signature de Traoré il y a quelques années.

Saiss a déclaré à RMC Sport: «Je le vois tous les jours, car nous sommes ensemble au gymnase, avant ou après l’entraînement.

«Peut-être qu’il a une salle de gym cachée dans sa maison, mais à l’entraînement, en tout cas, il ne pompe jamais de fer, que ce soit au développé couché ou autrement.

«Il est énorme et très rapide. Je me souviens lui avoir dit: “Tu cours comme un footballeur américain”.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Man United vs Man City (mardi, 19 h 45) – talkSPORT

Walsall vs Portsmouth (mardi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Leicester vs Aston Villa (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Crystal Palace vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Brentford vs QPR (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Chelsea vs Burnley (samedi, 15h) – TalkSPORT

Tottenham vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

Cardiff vs Swansea (dimanche, 12h) – talkSPORT 2

«Il m’a répondu qu’au moment où il a joué à Barcelone, les équipes de la NFL ont essayé de le faire jouer au football américain à la place, c’est comme ça qu’il était explosif.

«Il y a des gens qui disent que ce n’est pas possible, qu’il ne peut pas jouer au football.»

Traoré, qui a récemment été lié à un retour au Camp Nou, ainsi qu’à Manchester City et Liverpool, a confirmé la revendication de Saiss au sujet de son horaire de gym – malgré son corps musclé suggérant le contraire.

“Mon entrainement? Je ne fais pas de poids », a-t-il récemment révélé. “C’est difficile à croire, mais je ne fais pas de poids. C’est génétique. Je fais de l’exercice, mais je gagne de la masse très rapidement. »

L’ailier accrocheur a marqué quatre fois cette saison, ajoutant également le même nombre de passes décisives pour les Wolves, qui occupent actuellement le septième rang de la Premier League après 21 matchs.

.