Adama Traoré est plus difficile à affronter que la légende du Real Madrid Cristiano Ronaldo, déclare l’arrière latéral de Newcastle, Jetro Willems

Adama Traoré est un adversaire plus difficile à jouer que Cristiano Ronaldo, selon l’arrière gauche de Newcastle Jetro Willems.

Les deux hommes se sont affrontés samedi lors du match nul 1-1 des Wolves avec les Magpies.

Adama Traoré est sous la forme de sa vie pour les loups

Malgré Willems limitant l’impact de Traoré, qui a cinq buts et quatre passes décisives à son nom cette saison, il a surnommé l’ailier “incroyable”.

Et a rendu plus d’éloges au diplômé de l’académie de Barcelone en le classant plus haut que l’attaquant de la Juventus et la légende du Real Madrid Ronaldo, qu’il a affronté à l’Euro 2012 en jouant pour les Pays-Bas.

Willems, qui est prêté à Newcastle par l’Eintracht Frankfurt, a déclaré: «J’ai joué contre de très bons joueurs dans ma carrière mais personne aussi vite que Traoré.

«Il est incroyable, certainement une bête. Non seulement il est incroyablement rapide, mais il est aussi très fort.

«Il est connu comme l’homme le plus rapide du football et maintenant je sais que c’est vrai.

Jetro Willems a été mémorisé par le rythme et la puissance d’Adama Traoré

«J’aime penser que je suis assez rapide aussi, du moins je l’ai fait avant de jouer contre lui – c’était autre chose.

«J’ai joué contre Ronaldo qui est rapide mais pas si vite. Bien sûr, il est si habile mais parfois c’est plus facile que d’être face à quelqu’un avec un rythme incroyable.

“Mais c’est un après-midi aussi difficile que je l’ai eu, même si je pensais avoir bien fait.”

Traoré a rejoint Wolves dans un contrat de 18 millions de livres sterling de Middlesbrough en 2018, mais n’a réussi que huit départs en Premier League lors de sa première campagne.

Cependant, maintenant, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un partant régulier à Molineux, avec l’équipe de Nuno Espirito Santo septième sur la table.

