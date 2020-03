Adesanya vs Romero UK heure de début et carte de combat, y compris Jedrzejczyk vs Weili

Israel Adesanya vs Yoel Romero pour le titre mondial des poids moyens aura lieu à l’UFC 248 à Las Vegas ce week-end.

Le “Last Stylebender”, âgé de 30 ans, fera la une de l’actualité sur une carte empilée qui verra également Joanna Jedrzejczyk défier Zhang Weili pour le titre de poids paille féminin.

Israel Adesanya affronte Yoel Romero à l’UFC 248 à Las Vegas ce week-end

Invaincu, Adesanya tentera de remporter sa 19e victoire consécutive à l’UFC samedi et se lancera dans ce combat après avoir détruit Robert Whittaker en octobre dernier.

Il affronte le vétéran de 42 ans Romero, qui a perdu trois de ses quatre derniers affrontements, dont une défaite décisive contre Whittaker en juin 2018.

UFC 248: Date et heure

L’événement principal de l’UFC aura lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas le samedi 7 mars.

Les préliminaires préliminaires commencent à 23h30, heure du Royaume-Uni, les préliminaires commençant alors à 1 heure du matin.

La carte principale commence à partir de 3 h, heure du Royaume-Uni, dimanche – il est 19 heures à Las Vegas.

UFC 248: chaîne de télévision et diffusion en direct

Les fans de combat britanniques peuvent regarder toute l’action sur BT Sport 2 à la télévision pour les abonnés.

L’émission sera diffusée en direct ou sur le site Web et l’application de BT Sport.

Les premiers préliminaires (à partir de 23h30) seront affichés sur le Fight Pass de l’UFC pour les abonnés.

Le vétéran Yoel Romero affrontera le champion Israel Adesanya à l’UFC 248

UFC 248: carte de combat complète

Carte principale

Israel Adesanya (champion) vs Yoel Romero (titre UFC des poids moyens)

Zhang Weili (c) contre Joanna Jedrzejczyk (titre féminin UFC poids paille)

Beneil Dariush vs Drakkar Klose (léger)

Neil Magny vs Li Jingliang (poids welter)

Alex Oliveira vs Max Griffin (poids welter)

Carte préliminaire

Sean O’Malley contre Jose Alberto Quinonez (poids coq)

Mark Madsen vs Austin Hubbard (léger)

Rodolfo Vieira vs Saparbek Safarov (poids moyen)

Gerald Meerschaert contre Deron Winn (poids moyen)

Emily Whitmire contre Polyana Viana (poids de paille féminin)

Danaa Batgerel vs Guido cannetti (poids coq)

Joanna Jedrzejczyk est sur la carte de combat pour l’UFC 248

UFC 248: Qu’ont-ils dit?

Israël Adesanya: «J’ai vu ce type démissionner. Cela me dit quel genre de personne il est.

«Vous le voyez tricher, saisir l’intérieur des gants, saisir la clôture, et ils appellent ces« mouvements de vétéran ».

«J’ai joué contre l’un des meilleurs et des plus rusés vétérans d’Anderson Silva et de tous ses fugazi et cela n’a pas fonctionné pour moi. Je suis trop conscient de ça … je l’ai déjà vu. “

Yoel Romero: «Je dois finir. Je ne veux pas devenir trop fou, mais je dois terminer le combat.

«Mon équipe et moi avons le plan de le mettre KO. Quand il fait la petite erreur – boum. “

.