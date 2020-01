Adidas s’efforce d’apporter des uniformes durables au sport

Lorsque vous pensez à Adidas, vous pourriez normalement penser à des baskets. Ou un stepback trois de James Harden. Peut-être même Run DMC et leurs coups de pied classiques Superstar.

Adidas espère que dans quelques années, vous vous connecterez à l’entreprise avec l’environnement.

Adidas va au-delà de sa collection Parley – qui réutilise le plastique intercepté des côtes avant de toucher l’océan – et diffuse de nouveaux tissus durables à travers la marque. Hier, à Miami, pendant la semaine du Super Bowl, ils ont présenté les tissus «Primegreen» et «Primeblue» – deux nouveaux matériaux qu’ils ont créés en utilisant du polyester 100% recyclé.

L’un des premiers endroits où ils vont utiliser les nouveaux tissus sera dans les ligues sportives que nous connaissons et aimons.

Dans certains cas, ils ont déjà commencé. La saison dernière, l’Arizona State a fait ses débuts dans les uniformes de football durables d’Adidas, faits de laine.

Cela faisait partie d’une plus grande initiative lancée par Adidas avec Arizona State, Miami, Mississippi State et Georgia Tech. D’ici 2021, ils veulent l’étendre à différents sports et dans les rangs professionnels.

À l’heure actuelle, Adidas est partenaire de la LNH, de la MLS, du USA Volleyball et de diverses écoles Power 5 NCAA comme celles mentionnées ci-dessus.

Adidas considère les uniformes changeants comme un bien public et comme une incitation au public montrant que la durabilité signifie plus que simplement recycler leurs bouteilles d’eau ou envoyer des ordures aux bons endroits – c’est aussi ce que vous portez.

«Nous le faisons à un niveau ennuyeux depuis 1998, en commençant par tous nos problèmes de conformité et tout. D’une certaine façon, parler des décharges et des tas de déchets n’inspire pas les gens », a déclaré James Carnes, vice-président de la stratégie d’Adidas pour For The Win. “Lorsque vous commencez à être en mesure d’exposer que le problème des déchets plastiques a dépassé quelque chose qui est gérable, vous obtenez l’attention des gens.”

L’un des défis liés à l’introduction de nouveaux matériaux durables est en fait d’amener les gens à utiliser ces choses et à les recycler, a déclaré Carnes. S’inspirer des sports et des baskets est l’une des façons dont ils prévoient de montrer au public ce qui est possible.

C’est toujours cool de voir de nouvelles stratégies et innovations prendre vie dans le monde des baskets et de l’habillement, mais c’est encore mieux quand elles peuvent potentiellement aider à faire du bien. Espérons que celui-ci fonctionne bien.

