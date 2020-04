Adieu à la XFL, la ligue meilleure que prévu

Le plus drôle, c’est que la XFL a tout fait correctement.

Vendredi, la ligue s’est essentiellement embarquée. Le mois dernier, il a annulé le reste de sa saison inaugurale à peu près au même moment que toutes les autres grandes ligues sportives suspendaient leurs saisons. Maintenant, la XFL a suspendu toutes ses opérations – disant à tous ceux dont le travail était vraisemblablement de faire redémarrer la ligue – et licencié la plupart de son personnel. Selon ESPN vendredi, la ligue ne prévoit pas de retour au jeu en 2021; un membre du personnel a déclaré que la ligue «ne reviendrait pas».

À certains égards, je m’attendais à ce que cela se produise. Lorsque l’AAF naissante s’est repliée à mi-chemin de sa première saison en 2019, en raison d’une querelle entre ses fondateurs et un nouveau propriétaire refusant d’attendre des pertes financières importantes, j’ai écrit sur la façon dont toute ligue de football mineure sans soutien financier majeur de la NFL serait vouée à l’échec. échouer.

Puis, quelque chose de bizarre s’est produit: la XFL était incroyable. Le jeu sur le terrain était divertissant et un ensemble de règles bien pensé a rendu les jeux uniques et agréables. Il y a eu les coups d’envoi, qui semblaient à la fois plus sûrs et plus susceptibles d’entraîner des touchés que les coups d’envoi de la NFL:

Il y a eu les conversions en 3 points:

Et une règle que la NFL devrait absolument adopter, la double passe avant:

(Malheureusement, la ligue n’a jamais pu afficher mon innovation préférée personnelle: l’OT de style fusillade.)

Peut-être plus important que le gameplay réel était la présentation de tous les accès de la ligue. Une critique courante de la première itération de la XFL appartenant à la WWE était qu’elle avait substitué des gadgets de lutte à la qualité du football. Si quoi que ce soit, le deuxième XFL a été surcorrigé, plongeant les fans dans les moindres détails du jeu, avec le son en direct des joueurs et des entraîneurs pendant qu’ils faisaient des appels:

Cependant, la ligue a maintenu son flair pour le showmanship en interviewant des joueurs sur la touche pendant les matchs – et a appris qu’il était plus amusant d’interviewer les joueurs après leurs échecs qu’après leurs succès:

Mais bien que j’aimais le produit sur le terrain et la livraison à la caméra, ce que j’ai vraiment apprécié le plus de la XFL était son comportement ludique. Il n’a jamais fallu de MVP, alors je vais en attribuer un: c’était le Washington Snake de Washington, D.C.

Bien sûr, d’autres événements sportifs ont déjà présenté des serpents de bière massifs; la XFL a passé de grandes parties d’un jeu compétitif pour tenir les fans au courant des progrès d’un serpent de bière. À un moment donné, le commissaire de la ligue a offert une coupe. La XFL a également exploré ce que signifie être une ligue de sports extrêmement en ligne, partageant des mèmes qui ne seraient jamais approuvés pour apparaître sur les réseaux sociaux officiels de la NFL ou de la NBA:

La XFL était, pour autant que je sache, la seule ligue à avoir jamais partagé la vidéo de ses joueurs en fusil de chasse.

Et puis est venu le coronavirus. Au moins un joueur, membre de l’équipe de Seattle, s’est révélé positif. Comme toutes les autres ligues, la XFL a dû suspendre ses opérations – et contrairement à d’autres ligues, elle avait moins de chances de redémarrer. Il n’avait pas de fonds pour les jours de pluie d’un milliard de dollars; ses équipes ne possédaient pas de stades (la plupart étaient loués à des locataires plus riches, dont plusieurs équipes de la NFL); ses meilleurs joueurs ont pris des offres plus lucratives et stables des équipes de la NFL après l’annulation de la saison — P.J. Walker, le quart-arrière vedette de la ligue, devrait être un remplaçant pour les Panthers cette année; la ligue n’avait pas de contrats de télévision d’un milliard de dollars qui incitent fortement les autres ligues à redémarrer à huis clos.

Nous devons supposer que c’est la fin de la XFL. Il a fallu deux ans de travail en coulisses pour que la ligue soit opérationnelle et elle a mis à pied toutes les personnes qui pourraient potentiellement la remettre sur pied. La ligue a probablement perdu la plupart de l’argent qui était censé semer une base grandissante de fans.

En fait, il est très difficile de créer une ligue de football. Les listes sont grandes; l’assurance pour les joueurs de football coûte cher; les bases de fans sont difficiles à développer. Je pense toujours que l’espoir le plus probable pour une ligue de football mineur durable serait si la NFL décidait de dépenser des millions de dollars pour le développement des joueurs; la ligue a montré peu d’intérêt à le faire depuis le démantèlement de sa branche européenne en 2007.

La XFL était vraiment le meilleur espoir. Il avait un riche propriétaire dans le président et PDG de la WWE, Vince McMahon, qui semblait déterminé à dépenser gros – et à manger des pertes précoces massives – pour faire de la ligue une réalité. Il a prouvé qu’une ligue de football de printemps pouvait être à la fois légère et pragmatique, combinant une philosophie amusante qui n’aurait jamais existé sous l’œil vigilant de la NFL avec un produit de football légitime et innovant. Il a démontré qu’il y a des joueurs talentueux négligés par la NFL, et il a fait avancer le football avec des idées que la NFL n’inventerait jamais d’elle-même – mais, espérons-le, adoptera un jour. Peut-être plus important encore, cela a prouvé que s’il est exécuté correctement, les gens regarderont le football de deuxième niveau, peut-être même assez pour soutenir une ligue. Mais après les échecs de l’AAF et de la XFL, je dois imaginer qu’il faudra beaucoup de temps avant que quelqu’un d’autre ne tente de créer une ligue de football comme celle-ci.

Et sans faute de sa part, il semble avoir disparu. C’est une petite tristesse en comparaison des nombreuses tragédies réelles causées par cette pandémie. C’était une chose qui semblait rendre notre monde plus riche et qui ne se fondra plus en rien.