Adieu? La star de Tottenham, Christian Eriksen, remet sa chemise en éventail et prend un selfie alors qu’il semble faire ses adieux aux supporters avant le transfert

La superstar de Tottenham, Christian Eriksen, a augmenté les spéculations sur son avenir après leur défaite 1-0 en Premier League contre Liverpool.

Le Danois n’était pas l’un des meilleurs interprètes des Spurs et s’est vu remplacé après 69 minutes.

Christian Eriksen retire sa chemise pour un jeune fan

Lorsqu’il a été remplacé par Giovani Lo Celso, qui aurait plus tard eu de la chance d’égaliser, Eriksen a reçu une poignée de huées et de huées alors qu’il semblait sur le point de partir à bon marché ce mois-ci.

L’Inter Milan semble être sa destination la plus probable avec une offre d’environ 17 millions de livres sterling.

Et après le coup de sifflet final, avec d’autres stars de Tottenham, Eriksen est allé applaudir les supporters du club et a fait une course pour un jeune fan qui semblait tenir un drapeau danois.

Le joueur de 27 ans a remis le maillot qu’il portait lors du match et s’est arrêté pour prendre un selfie avec le fan.

Après le moment émouvant, il a ensuite été vu par des supporters s’attarder devant l’immense tribune sud à un seul étage et beaucoup l’ont compris alors qu’il lui faisait signe au revoir avant un mouvement proposé.

Surtout avec Lo Celso qui cherche plus à la maison du côté des Spurs et un mouvement pour le jeune Benfica Gedson Fernandes qui se matérialise.

Christian Eriksen tente un blocage contre Liverpool

Eriksen a rejoint Tottenham depuis l’Ajax en 2013 pour seulement 11 millions de livres sterling et même vendre à bas prix rapportera un bénéfice au joueur qui, autrement, partirait en transfert gratuit en été.

Il a jusqu’à présent fait 300 apparitions pour le club, marquant 69 buts et les aidant à devenir des habitués de la Ligue des champions.

