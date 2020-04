Adolfo Bautista lance de sévères critiques à l’encontre de l’équipe Chivas

L’une des dernières idoles que le Club Deportivo Guadalajara a eu est sans aucun doute l’ancien footballeur professionnel Adolfo Bautista, un homme qui est devenu un joueur apprécié à l’époque et qui continue de faire de beaux souvenirs aux fans de l’équipe. tapatío.

Maintenant, l’ancien footballeur professionnel est revenu pour donner de quoi parler après avoir offert une interview pour la chaîne YouTube de Luis García, où il a lancé une critique de l’équipe actuelle du Flock.

Et c’est que bien qu’il sache que Chivas a de très bons joueurs, Adolfo Bautista ne voit actuellement pas de leadership dans l’équipe:

“Aujourd’hui, je ne vois aucun leader sur le terrain. Parce que cela se reflète dans chaque match et vous le voyez; et à l’extérieur, il défend l’équipe, il est avec eux. Honnêtement, je ne vois pas de leader à Chivas”, a-t-il déclaré. l’ancien footballeur du troupeau.

Adolfo Bautista a également révélé comment il supposait le leadership qu’il avait à Chivas et auquel le public s’attendait dans chaque représentation qu’il avait:

«La seule chose sur laquelle je me suis concentré était de faire mon travail à 100% et de pouvoir aider mon coéquipier, peut-être le sacrifice de voler un ballon, de faire d’autres choses, et cela fait de vous un leader. Faites d’abord votre travail à 100%, puis aidez vos collègues. ” Cela s’est terminé.