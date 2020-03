Adrián Beltré est-il le meilleur joueur de troisième but de tous les temps? Peut être. Le plus étrange? Oui.

Le 17 décembre 2004, une puissance déchue de la Ligue américaine a marqué un coup d’État d’agent libre. Adrián Beltré avait 25 ans et entamait une saison de .334 / .388 / .629 avec les Dodgers de Los Angeles. Certes, sa production depuis qu’il a atteint les majors à l’adolescence avait été irrégulière, mais son 2004 a été la percée tant attendue. Il n’a pas décroché le prix MVP NL, car Barry Bonds existait, mais il était arrivé.

Les Mariners de Seattle étaient ravis de débarquer Beltré avec un contrat de 64 millions de dollars sur cinq ans. Plus de quatre-vingt-dix vainqueurs de matchs au cours de trois des quatre dernières saisons, les Mariners comptaient sur Beltré et son collègue agent libre pour signer Richie Sexson afin de les propulser de nouveau en lice. C’était un plan assez raisonnable. Les résultats, en revanche, étaient confus.

La trajectoire de carrière de Beltré n’a aucun sens. Il a passé ce qui serait normalement considéré comme ses premières années à Seattle, atteignant .266 / .317 / .442 et se forgeant une réputation de buste d’agent libre. Au cours de la décennie qui a suivi, cependant, sa production a rebondi et, au moment où il a pris sa retraite après huit années incroyables avec les Texas Rangers, la perception du public le considérait comme un verrou pour le Hall of Fame.

Son voyage peu orthodoxe à travers les majors aurait peut-être été plus ou moins absurde, mais cela est tout à fait approprié. Si Beltré, maintenant âgé de 40 ans, n’est pas le joueur le plus étrange de l’histoire récente du baseball, il est proche. Instantanément reconnaissable à l’assiette ou au coin chaud, Beltré avait un cadeau qui fait cruellement défaut à la plupart des joueurs modernes: le style.

Certes, ce style était en grande partie sans grâce. Au-delà des chiffres, qui étaient impressionnants, sa carte de visite dans l’assiette était sa maladresse. Chaque fois qu’un terrain le surprend, par exemple, les pieds de Beltré déclarent son indépendance et mènent une brève campagne de guérilla contre sa dignité. Ce tic a dérouté les annonceurs et amusé l’enfer des joueurs adverses:

Les pieds heureux n’étaient que le début des bizarreries de Beltré. Aucun autre frappeur de l’histoire du baseball n’a probablement jamais tenté d’assumer une partie de la charge de travail de l’opposition, mais pour une raison quelconque, chaque fois qu’il y avait un appel potentiel au premier arbitre de base sur un swing de contrôle, Beltré volait le tonnerre du receveur et faisait l’appel lui-même . Cela aurait pu être une sorte de stratagème psychologique rusé pour pousser les arbitres à statuer en sa faveur, mais comme cela ne fonctionnait pas, c’était simplement une habitude bizarre (et attachante).

Les bouffonneries singulières de Beltré ne se sont pas arrêtées là. Peu de joueurs se méritent des balançoires de «home signature». Bonds a eu sa dévastation contrôlée, déposant des balles de baseball dans McCovey Cove à volonté. Ken Griffey Junior avait cette swing, l’équivalent du baseball d’une nature morte de Cézanne, une swing distillée à ses fondamentaux puis redessinée par un maître. Beltré? Il tomberait à genou et se tordrait le sol avec suffisamment de violence pour que tout le monde dans les environs ait survécu à un choc.

Les coups de circuit caractéristiques de Beltré étaient réservés aux balles à faible cassure – il utilisait le genou comme mécanisme pour rester avec le terrain – mais sa bizarrerie fondamentale ne l’était pas. Je me souviens de l’avoir vu balancer à un emplacement peu plausible à l’extérieur et à l’extérieur, et s’étonner en établissant un contact décent. Il cherchait toujours le ballon en territoire fautif lorsqu’il a dégagé la clôture du terrain droit pour un home run de deux points. (J’aimerais pouvoir le trouver sur YouTube, ou me rappeler de quel jeu il s’agissait.)

Lorsque Beltré frappait, presque chaque instant portait le potentiel d’une violation obscène et brillante de l’orthodoxie du baseball. Au troisième, son charme était plus simple:

La troisième base (quand elle est bien faite, au moins) est la position la plus esthétique du baseball. Il nécessite une vitesse de réaction absurde, un jeu de jambes parfait et un bras bazooka. La ballétique requise pour le milieu de terrain pourrait être la poésie du baseball, mais la troisième est l’endroit où elle rencontre la tension violente qui sous-tend tout le sport.

Beltré a-t-il été le meilleur joueur de troisième échelon de tous les temps? C’est discutable, mais il est définitivement dans la conversation. Beltré était excellent en tout, mais il était particulièrement bon pour aller à droite et en arrière. Son panier attrape en territoire délétère bordé par le ridicule, mais son jeu de signature était sur ces rouleaux lents sur la ligne, quand il a mélangé la capture et le lancer du corps en un, clouant les coureurs au début, il n’avait absolument aucun droit de s’approcher.

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles Beltré a travaillé si dur sur sa défense est qu’il a refusé de porter une tasse, affirmant que l’équipement de protection était trop inconfortable pour jouer. Il a dû apprendre à jouer au niveau de Gold Glove par pure auto-préservation. Mais parfois, cela ne suffisait pas. Pendant son séjour à Seattle, un ballon a fait un mauvais bond, Beltré n’a pas pu y arriver à temps et, euh, il a dit:

Quand je regarde en bas, après le match, ce n’était pas joli à voir. Mon testicule a la taille d’un pamplemousse. Dieu merci, cela n’a pas vraiment endommagé quoi que ce soit. Cela m’a pris deux semaines. C’était une larme. Beaucoup de sang à l’intérieur, mais cela n’a rien endommagé. Tout va bien.

C’est une blessure horrible, mais l’histoire devient encore plus sauvage: Beltré n’est pas sorti de ce match. En fait, il a marqué la manche gagnante de la deuxième. Heureusement, le «single» était en fait piqué dans le coin droit du terrain, donc Beltré n’a pas eu à courir très fort, mais son testicule avait la taille d’un pamplemousse. C’est un miracle qu’il se tenait du tout.

Et puis il y avait les gaffes. Beltré était assez maladroit sans essayer, mais heureusement, il comprenait le secret le plus profond du baseball: c’est le sport le plus drôle au monde, et ne devrait jamais être pris au sérieux.

Une courte liste de choses que Beltré a faites pour s’amuser:

Adrián Beltré: il était bon, il était amusant et il n’avait absolument aucun sens. Je ne peux pas attendre son intronisation au Temple de la renommée.