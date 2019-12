Adrian Durham dit que le “ saut surhumain '' n'était pas si bon et insiste que la tête de Lionel Messi contre Manchester United était meilleure

Savez-vous ce qui broie les engrenages d'Adrian Durham?

Eh bien, beaucoup de choses en fait, mais récemment, il est tombé malade dans le dos des fans de football adorant tout ce que fait Cristiano Ronaldo.

Et cette semaine, c'est la réaction à la tête imposante de Ronaldo contre la Sampdoria qui l'a laissé royalement coché.

Les supporters se sont demandé si la star portugaise était une sorte de dieu surhumain après avoir marqué avec un but à la tête assez incroyable en Italie.

Cristiano Ronaldo a semblé défier la gravité en marquant une tête incroyable contre la Sampdoria

Justifiant pourquoi il a un aéroport nommé d'après lui, Ronaldo a sauté si haut que sa tête était au-dessus de la barre transversale alors qu'il rencontrait le centre d'Alex Sandro pour se diriger vers le vainqueur de la Juve de manière étonnante.

Les rediffusions rendent le tout encore meilleur alors que l'ancienne star de Manchester United a donné à Michael Jordan une course pour son argent avec le temps de suspension qu'il réalise.

Mais Durham n'en a rien et s'est déchaîné sur la façon dont il en avait assez de "cogner encore et encore et encore et encore et encore" – l'ironie ne nous échappe pas – à propos de Ronaldo ceci et Ronaldo cela.

Il insiste sur le fait que les rediffusions au ralenti rendent sa tête plus belle qu’elle ne l’était réellement, et a poussé son argument un peu plus loin, affirmant que la tête de Lionel Messi lors de la finale de la Ligue des champions 2009 contre Manchester United était meilleure.

S'exprimant le Drivetime de jeudi, l'hôte a déclaré: "Ronaldo a sauté pour diriger un ballon et il est entré …

"Et tout d'un coup, c'est devenu viral et c'est comme si personne n'avait jamais sauté en l'air pour diriger un ballon de football."

"Son temps de suspension est incroyable", a expliqué le co-animateur Darren Gough. «Donnez-lui le mérite de cela. Je ne sais pas comment il le fait, il reste juste là-haut, comme s'il battait des ailes. "

Mais cela semblait juste énerver encore plus Ade.

"Il ne pend PAS", a-t-il répondu. «Il n'y a pas de temps de suspension du tout!

«Il a fait un bond en avant puis il a touché le sol par la suite! Il ne pend pas en l'air, ils ont ralenti!

«Il est un formidable en-tête du ballon, mais ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est que le défenseur ne saute pas du tout et parce que c'est Cristiano Ronaldo, les gens frappent encore et encore et encore et encore.

«Et je vous dis quoi, il y a dix ans, il y avait une meilleure tête pour la finale de la Ligue des champions, Lionel Messi contre Manchester United.

"Si vous comparez la hauteur des deux joueurs, regardez à quelle hauteur Messi saute, et il doit atteindre avec son cou pour le ballon et obtenir plus de puissance sur le ballon aussi parce qu'il recule, c'est un objectif incroyable de Messi .

«Et pourtant, tout le monde veut faire parler de Ronaldo parce qu'il a sauté haut et ils l'ont ralenti?

«Quoi, pensez-vous qu'il a des pouvoirs spéciaux qui le font planer dans les airs? C'est juste Ronaldo, il a sauté et il a atterri!

"Et tu sais quoi? Il saute trop haut! Il se dirige en fait vers le bas, donc il n'avait pas besoin de sauter aussi haut. Donc Ronaldo s'est trompé! "

Écoutez la dernière édition de Grind My Gears d'Adrian Durham ci-dessus!

