Adrian Durham sur TalkSPORT se demande si les joueurs de Tottenham et Jose Mourinho ont été privés de compassion après la décision salariale de Daniel Levy

Adrian Durham, de talkSPORT, a accusé les joueurs de Tottenham de manquer de «compassion» et de «cœur» à la suite de la baisse de 20% du personnel hors champ de la Premier League.

Le présentateur de Drivetime, qui a également laissé échapper le manager Jose Mourinho, a exprimé son dégoût face à leur silence depuis que le président Daniel Levy a annoncé la mise en congé de 550 employés non-joueurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Adrian Durham a eu quelques mots de choix pour les joueurs de Tottenham

Darren Bent dit que les joueurs de Tottenham ne peuvent pas permettre à leur club de mettre le personnel en congé – “Moralement, les joueurs devraient prendre une réduction de salaire.”

Incroyablement, le même jour, il a été révélé que Levy avait gagné un salaire de 4 millions de livres sterling l’année dernière et avait également reçu une prime de 3 millions de livres sterling pour l’achèvement du stade Tottenham Hotspur – bien qu’il ait été livré avec huit mois de retard et dépassé le budget.

S’exprimant mercredi soir, Durham a déclaré: «Pourquoi aucun joueur des Spurs, pas le capitaine, ni le talisman, ni le manager très bien payé n’a suivi leur cœur ou leur conscience et n’a rien dit?

“Cela fait 24 heures depuis la déclaration de Daniel Levy, cela fait trois semaines depuis ce dernier match, alors qu’attendent-ils?

«N’est-ce pas en tant qu’individus capables de faire preuve de compassion jusqu’à ce qu’ils reçoivent un e-mail de la PFA ou qu’une déclaration leur soit écrite par leur agent?

«Nous savons que l’argent a gâché le football, mais il semble avoir privé les êtres humains de compassion.

“Quelle odeur horrible cela vient de certains joueurs de Premier League et d’autres membres du personnel.”

Et l’ancien patron des Spurs, Harry Redknapp, était d’accord avec Durham, frappant son ancien patron Levy pour avoir réduit les salaires du personnel non joueur du club.

L’ancien patron des Spurs, Harry Redknapp, est stupéfait que son ancien patron Daniel Levy ait réduit les salaires du personnel non joueur

“Je ne peux pas le croire. Les joueurs devraient certainement faire une coupe. Ce n’est pas pour les grands clubs comme Tottenham », a-t-il déclaré au Sun.

«Je pensais que le gouvernement allait payer les gens ordinaires qui ont du mal et aider les petites entreprises qui ont du mal?

«Mais vous parlez ici d’un club où leurs joueurs gagnent 10 à 12 millions de livres sterling par an ici.

«Tottenham appartient à Joe Lewis, l’un des hommes les plus riches du monde, et son club réduit de 20% les salaires de tout son personnel non footballeur. Je ne peux pas le croire.

«Voici un club où le joueur moyen gagne 80 000 £, 90 000 £, 100 000 £ par semaine.

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, s’est absenté du football pendant la pandémie pour livrer des colis aux personnes âgées

“Et c’est moyen! Leurs meilleurs joueurs gagnent 150 000 £ par semaine, peut-être même 200 000 £ par semaine.

«Les joueurs devraient sûrement faire une coupe.

“Je connais leur esprit et ils ne veulent pas faire cavalier seul, mais ils le feront si tous leurs coéquipiers le font.”

Les partenaires de la Premier League, Newcastle et Norwich, ont également indiqué qu’ils utiliseraient le programme dirigé par le gouvernement.

L’initiative de maintien dans l’emploi des coronavirus permet au personnel non joueur de réclamer 80% de son salaire, jusqu’à un maximum de 2 500 £ par mois, tandis que le football est reporté.

