Adrian Mariappa marque son propre but dans la comédie pour annuler la frappe d’Abdoulaye Doucoure alors que Watford fait match nul à Brighton

Un but contre son camp par Adrian Mariappa de Watford a permis de partager les points lors d’un match nul 1-1 contre Brighton, menacé par la relégation.

Abdoulaye Doucoure, qui a marqué un but contre son camp lors de la première journée de la saison, a profité d’une balle lâche avant de faire passer le ballon avec expertise devant Mathew Ryan.

Mariappa a tiré le ballon dans son propre filet alors que Watford tirait avec Brighton

Tout comme Watford semblait se diriger vers une victoire cruciale, un centre d’Alireza Jahanbakhsh a été transformé en toit de son propre filet par Mariappa pour égaliser à égalité avec un peu plus de 10 minutes à jouer.

Les Hornets avaient subi des défaites successives contre Aston Villa et Everton en Premier League avant le voyage sur la côte sud, et l’équipe de Pearson reste dans les trois derniers malgré un point à l’Amex.

Les Seagulls restent sans victoire en Premier League cette année, mais se sont éloignés d’un point de la zone de largage.

Brighton a commencé le plus brillant des deux côtés, et Glenn Murray a eu une chance d’un croisement de Solly March, mais son effort de tête manquait de puissance et n’a pas dérangé Ben Foster.

L’équipe locale a été rattrapée à la 19e minute et Watford a profité d’une passe mal placée pour prendre la tête avec son premier tir du match.

Le ballon est tombé sur Doucoure qui a traversé la défense des Seagulls avant de tirer un puissant effort devant Ryan dans le but de Brighton.

Brighton a eu du mal à se lancer dans le milieu de terrain après avoir pris du retard et a eu du mal à créer des occasions dans les dernières étapes de la première mi-temps.

Watford a eu la chance de doubler son avance à la 36e minute, après que Troy Deeney a remporté le ballon de Shane Duffy, avant de passer à Doucoure, mais son effort a été bloqué par la défense de Brighton.

Brighton a failli égaliser le match au début de la deuxième mi-temps, mais la balle d’Ezequiel Schelotto à travers la surface était juste devant le glissant Murray Glenn Murray au deuxième poteau.

L’équipe locale a continué de chercher l’égalisation, mais a eu du mal à faire passer le ballon devant la défense résolue de Watford.

Aaron Mooy a failli égaliser à la 77e minute pour l’équipe locale, mais Foster a effectué un arrêt crucial pour refuser à l’Australien son troisième but de la saison avec une jambe tendue.

Quelques instants plus tard, l’équipe locale a trouvé l’égalisation, lorsque le centre du remplaçant Jahanbakhsh a été échappé à Ryan et dans son propre filet par Mariappa, qui n’a subi aucune pression au deuxième poteau.

Aucune des deux parties n’a pu prétendre à un vainqueur dans les dernières minutes, les points étant partagés.

