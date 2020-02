Adrian Peterson répond à la décision des Redskins

Mercredi dernier, Adrian Peterson a répondu à la décision des Redskins de choisir son option d’équipe.

“Au début de cette saison, il y a tellement plus que je peux faire et comment je peux aider cette équipe”, a-t-il déclaré à ESPN dans une interview.

«Ma mentalité montre à Adrian Peterson d’anciens flashs et pas seulement; montrant vraiment, “Wow, ce chat est à un tout autre niveau.” “

Peterson, 34 ans, connaît une remarquable résurgence de carrière.

Après avoir l’air absolument lavée pendant des années, l’ancienne star des Vikings du Minnesota a signé avec Washington et a tranquillement concocté deux saisons vraiment solides.

L’année dernière, il a commencé en 15 sorties avec les Redskins et amassé 898 verges et cinq points sur 4,3 verges par course.

Au cours des deux dernières saisons, depuis son arrivée à Washington, il a amassé 1 940 verges et 12 scores. Jusqu’à présent, il n’a raté qu’un match depuis sa signature avec l’équipe.

Mercredi, les Redskins ont accepté de choisir l’option d’équipe sur l’accord de 8 millions de dollars sur deux ans qu’ils ont signé avec Peterson en 2019.

En réponse, Peterson s’est rendu sur Twitter pour célébrer.

“Toujours aussi fort”, a-t-il tweeté.

Aller fort, en effet. À un moment donné, Peterson s’est retrouvé coupé ou échangé par le Minnesota, les Arizona Cardinals et les New Orleans Saints.

Pendant un certain temps là-bas, il semblait vraiment que la retraite prématurée de Peterson était inévitable.

D’une manière ou d’une autre, l’ancien MVP a inversé cette trajectoire de carrière et se retrouve maintenant dans une excellente situation. Pour sa part, il reconnaît sa chance.

“Je pense que c’est différent avec des gars de ma stature”, a déclaré Peterson.

“Quand [teammates] voir un coureur de 35 ans courir au camp à 100 milles à l’heure avec chaque représentant, chaque représentant, concourir au plus haut niveau et travailler pour vous améliorer et améliorer vos coéquipiers, c’est inspirant.

“Ce n’est pas naturel avec beaucoup de gars et quelque chose dont j’ai la chance. Il s’agit de partager cela et d’être un exemple et de montrer à ces jeunes gars et vétérinaires ce qu’il faut pour être génial. Le simple fait de voir cette mentalité d’un joueur de ma stature aide énormément lorsque vous avez une jeune équipe et que vous essayez de construire ce type de culture. “

L’accord de Peterson lui versera un salaire de base de 2,25 $ et un bonus de signature de 750 000 $ cette année.

Avec le nouvel entraîneur-chef Ron Rivera à la tête des Redskins maintenant, il sera intéressant de voir quel type d’utilisation Peterson aura en 2020.

