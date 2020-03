“After Hours” est le travail le plus accompli du week-end

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Le 7 mars, qui appartient désormais à une époque entièrement différente de la vie humaine, Daniel Craig a animé Saturday Night Live.

Il semblait avoir le temps de sa vie à le faire – Craig n’était pas trop cool pour porter une perruque, laisser passer une seule marque histrionique et se pencher sur l’accent excessif requis par la blague en question. Son engagement dévoué envers tous les morceaux m’a rappelé son Benoit Blanc, l’œil privé frit du Sud dans Knives Out, et Joe Bang, l’expert en munitions hillbilly de Logan Lucky – deux personnages sur lesquels vous avez le sentiment que Craig a le choix, contrairement au rôle qui lui a fait le plus d’argent, James Bond. No Time to Die sera le dernier film de Bond de Craig, chaque fois qu’il sortira, et une fois de plus, son costume d’action sera joliment parsemé de suie alors qu’il fouette une Aston Martin à travers les rues pavées de certains lieux exotiques, rayonnantes et distantes émotionnellement. SNL s’est moqué de la morosité consciente qui a défini les films de Craig’s Bond pour, wow, 14 ans, avec un croquis dans lequel l’agent voyant du MI6 passe un peu trop de temps à la table de craps. The Weeknd était l’invité musical.

J’évoque Craig and Bond et SNL parce que j’ai pensé à la façon dont les phrases «après les heures» – le titre du nouvel album de Weeknd, sorti vendredi dernier – et «pas de temps pour mourir» évoquent une conscience de soi tout aussi martelée. James Bond est un concept ridicule dans l’ensemble, étant l’agent secret le plus fort et le plus évident du monde, mais fonctionnellement, il est un récipient vide pour les désirs les plus bas de votre homme moyen – avoir des relations sexuelles, conduire rapidement et faire exploser de la merde. No Time to Die alors, comme titre pour un film qui commencera probablement par une poursuite en voiture et se terminera par un coup de grâce, semble presque A.I. généré. Idem pour After Hours: Depuis son introduction en 2011, le Weeknd est passé d’une «énigme R&B alternative» sans visage à une star, réussissant à faire évoluer ses petites heures, maussade et sexy, je vais nous tuer tous les deux pour le grand public. “The Weeknd” est aussi une sorte de concept ridicule: un fantôme sexy et vengeur avec des problèmes d’engagement et de contrôle des impulsions. Même si ce n’était pas appelé After Hours, on pouvait deviner que la cocaïne et le non-théisme étaient impliqués. Comme Bond, le Weeknd baise, roule vite et fait exploser des conneries (relations). Voici son explication du titre de l’album, dans ses propres mots:

“Vous pouvez trouver l’amour, la peur, les amis, les ennemis, la violence, la danse, le sexe, les démons, les anges, la solitude et la convivialité tous dans les After Hours de la nuit.”

“Scared To Live” parle probablement de la partie “anges” de cela – la chanson, faite en tandem avec Max Martin et Oscar Holter, est une ballade montante dans laquelle le Weeknd exprime la joie et la douleur là où jadis il y avait une mélancolie écrasante. La vulnérabilité, ou du moins la suggestion que d’autres la pratiquent, est une nouvelle astuce pour le Weeknd. Son idée de l’amour est toujours la même: sur “Faith”, qui semble provenir des sessions Nightcall de Kavinsky et apparaît juste après la mi-parcours de l’album, The Weeknd dit avec un visage impassible: “Si je OD, je veux que vous OD juste à côté de moi. ”

After Hours est le projet le plus abouti et le plus cohérent du Weeknd à ce jour: Beauty Behind the Madness a eu du mal à faire geler son hédonisme de l’époque de House of Balloons et ses ambitions pop élevées, Starboy était plus une liste de lecture de 18 chansons à consonance chère qu’un album, et nous n’avons pas besoin de parler de Kiss Land. After Hours est son projet le plus intentionnel à ce jour, des combinaisons de loisirs et des aviateurs de tortues qu’il portait dans toutes les vidéos et tournages promotionnels à la pop synthé des années 80, les meilleures chansons de Hours sont redevables à: “Save Your Tears”, “In Your Eyes” “Et” Lumières aveuglantes “.

Je ne peux pas dire que l’écriture du Weeknd a amélioré les sauts et les limites – voir «Snowchild», sur lequel il dit qu’il abandonne «Philip K. dick» ou «Heartless», qui commence «n’a jamais besoin d’une chienne, je suis ce dont une chienne a besoin »- et la tournure gênée dans laquelle il trafique peut toujours se révéler hacky. (L’évasion aux yeux lourds saute à l’esprit; vous ne pouvez avoir que peu de relations sexuelles en studio.) Et pourtant, After Hours est le meilleur travail de The Weeknd jusqu’à présent, et indique la réconciliation, une fois pour toutes, de son pathos R&B et son désir de viabilité grand public. Des 14 chansons, “Blinding Lights”, sorti depuis des mois, est toujours la plus emblématique de cette chanson. Il est déjà assemblé et adapté à la radio, afin que tout le monde, pas seulement votre homme moyen, puisse y projeter ses désirs les plus fous et les plus sexy. Le médicament est un amoureux et le retrait vous amène à danser. Et une fois la chanson terminée, vous voulez revenir pour un autre hit. Ce qui me semble être l’idéal platonique d’une chanson du Weeknd.

Maintenant, pour quelques recommandations:

«Lalaland» de Jaxxon D. Silva

La fonctionnalité Skepta pour saisir le plus de titres de blog la semaine dernière aurait été «Papi Chulo», le nouveau single d’Octavian. C’est une union de deux des rappeurs les plus culturellement pertinents du Royaume-Uni, mais aussi entre la nouvelle et l’ancienne garde: Skepta, le vétéran chevronné, et Octavian, la star ascendante. Son actualité était moins intéressante au Royaume-Uni. «Lalaland» du rappeur Jaxxon D. Silva, une chanson de deux minutes sur laquelle Skepta vole la vedette, évidemment. À mi-chemin du verset de Skepta, il y a ce passage étonnant et honnête à Dieu:

Ting australien,

et elle souffle sur moi comme un digeridoo

Mon jean à mes chevilles,

et je garde mon t-shirt comme Winnie l’Ourson

«Être à distance» par TOKiMONSTA

Les racines de la productrice Jennifer Lee se trouvent dans la scène beat de Los Angeles mais, de plus en plus, à chaque nouveau projet, elle ouvre un espace dans ses arrangements complexes pour les chanteurs. Souvent, sur Oasis Nocturno, ces chanteurs peuvent éclipser sa production, car c’est ce que font les chanteurs – vous pourriez manquer les cordes subtiles de “Fried For the Night” parce que EARTHGANG rappe. En revanche, certaines des meilleures chansons d’Oasis sont purement instrumentales. «To Be Remote» décolle de la poignée vers 2 h 30, lorsqu’un échantillon vocal est étiré fin et enroulé autour d’un pont avant d’être superposé dans le reste de la chanson. C’est tout aussi déroutant que cela puisse paraître.

Remake vidéo «Imagine» de Zack Fox

La semaine dernière, dans ce qui, j’en suis sûr, a été une tentative honnête de calmer nos angoisses croissantes et variées en raison d’une pandémie mondiale, Gal Gadot a fait appel à un tas de célébrités que vous connaissez, et à une poignée que vous n’avez pas, pour une couverture de “Imagine” de John Lennon. La vidéo a été fustigée parce que c’était une chose stupide à faire en premier lieu; sur l’ordre des choses que les riches peuvent faire pour le bien public en temps de crise, le chant n’est pas très haut. D’autres ont souligné que la couverture de Gadot était dans l’esprit de l’original: Lennon a écrit les mots «n’imaginez pas de biens» tout en valant environ 800 millions de dollars.

Le comédien Zach Fox a décidé de demander à un autre groupe de personnes (Internet) célèbres de faire sa propre couverture. De “Slob On My Knob”. Restez en sécurité cette semaine.