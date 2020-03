Le cousin Sal et le dégénéré Trifecta discutent des nouvelles de l’agence libre de la NFL (04:00), quels faits saillants de l’athlète ils choisiraient de regarder si on n’en donnait qu’un (39:45), et une idée d’auditeur sur le jeu sur l’Iditarod (47:45 ) avant Sharp Tank (49:45). Ensuite, “Le RoastMaster General” Jeff Ross appelle pour discuter de la façon dont la vie a changé, sa tante Tique, et plus encore (01:02:45).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS